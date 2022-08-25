المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينتي ديزل ومازوت

احتجز تحالف العدوان، اليوم، سفينتي ديزل ومازوت رغم حصولهما على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الديزل “سندس” وسفينة المازوت “فوس باور”.



وقال: “بدلاً من الالتزام بالهدنة المؤقتة والإفراج عن سفينة المازوت التابعة لقطاع الكهرباء قام تحالف العدوان بقيادة أمريكا باحتجاز سفينة الديزل سندس، وسفينة المازوت فوس باور، بالرغم من تفتيشهما وحصولهما على تصاريح دخول”.



وأشار المتوكل، إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة حاليا ارتفع إلى ثلاث سفن.