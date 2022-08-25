المؤتمرنت -

186 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 186 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء نجران و43 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 10 خروقات باستحداث تحصينات في جنوب شرق الهناجر وتبة العلم وفي مزرعة مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي جنوب حيس بمحافظة الحديدة وفي الصوح والبقاع وتبة فارس بالطلعة في نجران.



وذكر المصدر أنه تم رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الأقروض بمحافظة تعز.



وأكد المصدر رصد 105 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وبين المصدر أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء والطلعة والكسارة وروضة جهم في محافظة مأرب.



كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان الشعبية في بني حسن وحرض والمزرق بمحافظة حجة،.



وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال شرق وجنوب حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في وادي جارة بجيزان وفي جبل العمدة بنجران.