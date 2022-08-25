المؤتمرنت -

الأمين العام يتحدث عن الذكرى الأربعين للتأسيس ويشكر قواعد المؤتمر (فيديو)

أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، أن المؤتمر تنظيم سياسي نشأ في الأرض اليمنية، وليس له أي ارتباط بالخارج، وتأسس بناء على العقيدة الإسلامية والإجماع الوطني، وساهمت في تأسيسه وفي صياغة دليله النظري كل الأطياف السياسية الموجودة على الساحة اليمنية.



وقال الأمين العام إن ذكرى التأسيس فرصة لمراجعة مسيرة المؤتمر خلال 40 عاما، ومعرفة الصواب من الخطأ، مشيراً إلى أن أهم إنجازات المؤتمر كان تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، ثم الدفاع عن هذا المنجز عام 1994.



