المؤتمرنت -

أحزاب سياسية تهنئ أبوراس بالذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهانٍ من عدد من قيادات الاحزاب السياسية اليمنية بمناسبة حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من اغسطس 1982م، ينشرها (المؤتمرنت) في التقرير التالي:



وفي هذا السياق تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بهذه المناسبة من الشيخ/ محمدعبدالله غانم ابوغانم، الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي، جاء في نصها:



الشيخ المناضل/ صادق بن امين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

نتقدم لكم بأسمى عبارات التهنئة والتبريكات لكم ومن خلالكم لقيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام بمناسبة مرور أربعة عقود على تأسيس المؤتمر في الرابع والعشرين من أغسطس 1982م وفِي هذه الفترة تحقق للوطن الكثير من المنجزات بجهود القوى الوطنية الخيرة واهم هذه المنجزات تحقيق الوحدة عام١٩٩٠م.

وتأتي مناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام في فترة استثنائية يمر بها الوطن وهو يواجه عدواناً‮ وحصارًا ‬شاملاً‮ ‬يشنه‮ ‬تحالف‮ ‬دولي‮ ‬للعام‮ ‬الثامن‮ ‬على‮ ‬التوالي‮..‬

فالمؤتمر الشعبي وحلفائه يقفون موقفًا ثابتًا وأصيلًا وراسخًا ومبدئيًا مع اخوانهم انصارالله وبقية القوى الوطنية في التصدي لهذا العدوان الهمجي والدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته والتصدي لكافه المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ووطننا حتى يتجلى النصر والسلام بخروج الغزاة من كافة تراب الوطن وينعم شعبنا بالحرية والاستقلال والاستقرار والسلام والتنمية والوحدة والديمقراطية،‮ ‬التي‮ ‬طالما‮ ‬كانت‮ ‬هدف‮ ‬ونضالات‮ ‬وتضحيات‮ ‬كل ابناء الوطن، ونحن على يقين أن النصر حليف لليمن وسيادته ووحدته‮ ‬واستقلاله‮. ‬

وفي الاخير تقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم/الشيخ محمدعبدالله غانم ابوغانم

الامين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي

عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس، برقية تهنئة مماثلة من الامين العام لحزب جبهة التحرير، الاستاذ خالد الردفاني، جاء فيها :



معالي الشيخ / صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم.....تحيه وبعد....

بمناسبة الذكرى الـ 40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يسرني أن أرفع اليكم باسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير خالص التهاني وأصدق التبريكات، ومن خلالكم إلى كل جماهير شعبنا اليمني العظيم والى كل قيادات وقواعد وأنصار للمؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة التي تجسد معاني ومفاهيم عميقة تتحدث عن مسيرة عطاء عظيمة خلال 40عاما كانت حافلة بالإنجازات.

40عاما تتحدث عن تاريخ أمة ووطن برمته حيث أتى تأسيس المؤتمر في بدايات الثمانينات من القرن الماضي ليضع ذلك التأسيس اليمن على عتبة مرحلة جديدة على مختلف الأصعدة سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، ويطوي مرحلة مظلمة عاشها اليمن في صراع وانقلابات عسكرية وتوقف عجلة التنمية لتبدأ اليمن بعد تأسيس المؤتمر مرحلة استقرار لم تشهده اليمن خلال التاريخ الحديث والمعاصر ونهضة اقتصادية واستقرار سياسي، لتتوج تلك المرحلة بأهم إنجاز شهده اليمن وهوتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في22/مايو/1990 ليستمر المؤتمر في مسيرة عطائه وكفاحه الوطني حتى يومنا هذا.

لذا فأننا في هذه المناسبة نتمنى لحزب المؤتمر مزيدا من العطاء وان يحفظ الله أمتنا وأرضنا اليمنية من كل سوء ومكروه أنه على كل شيئ قدير..وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمة بألف خير..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اخوكم الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



وبالمثل تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م، من قيادات حزب التحرير الشعبي الوحدوي، عبروا خلالها عن تهانيهم الحارة بهذه المناسبة لقيادة المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ / صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام , ونوابه والأمين العام , والامناء المساعدين , وكافة أعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة , وبقية تكوينات المؤتمر الشعبي العام في عموم الجمهورية اليمنية، وأحزاب التحالف الوطني الديموقراطي ( حلفاء المؤتمر الشعبي العام ).



وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة مماثلة من رئيس تنظيم التصحيح، اللواء مجاهد القهالي، جاء فيها:



دولة الشيخ / صادق بن أمين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الأعلى حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني بإسم تنظيم التصحيح أن أرفع إليكم أسمى أيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ومن خلالكم الى كافة قواعد المؤتمر وهيئاته

مثمنين عاليا الموقف الوطني الحكيم والمسؤل الذي يقفه المؤتمر الشعبي العام الى جانب الشعب والوطن وكل قوى الحرية والإستقلال في مختلف ميا دين المواجهة للعدوان الغاشم على بلادنا في ظل قيادتكم الحكيمة والذي سوف يسجله التاريخ في انصع صفحاته



ونحن في التصحيح وكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن واثقون انكم سوف تتغلبون على كافة التحديات وكل الصعاب والمتاعب التي يصدرها الخارج البغيض الهادف الى تجزئة الشعب والوطن وكل قواه الوطنية الشريفة



والهيمنة على ثرواته وإرادته وفرض الوصاية والتي سوف تتحطم غدا على صخرة وحدة الصف الوطني وتظافر جهود كل المخلصين والشرفاء من ابناء هذا الشعب العظيم، سائلين المولى تعالى لكم السداد وتحقيق المزيد من النجاحات

كما نسأله تعالى ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر المبين على العدوان وقد تعززت قوة المؤتمر الشعبي العام تحت قيادتكم الرشيدة

وكل عام وانتم والوطن

والمؤتمر بألف خير

اخوكم اللواء مجاهد القهالي

رئيس تنظيم التصحيح

صنعاء٢٥ محرم ١٤٤٤ هجري

الموافق ٢٣ اغسطس ٢٠٢٢ م



كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام من الامين العام للحزب القومي الاجتماعي الشيخ عبدالعزيز أحمد محمد البكير، جاء فيها:





الشهيد الوحدوي الحي اللواء الركن الشيخ/ صادق بن أمين أبوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام عضو المجلس السياسي الأعلى لرئاسة الجمهورية اليمنية الأكرم.



تهديكم الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي، أطيب تحاياها وتتمنى لشخصكم القيادي الوحدوي الصحة والسلامة والعافية، وتبعث إليكم ولقيادة المؤتمر الشعبي العام وكوادره العليا والوسطية والدنيا الوحدوية الصامدة ضد العدوان أحر التهاني وأعظم التبريكات بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام.

الذي حقق والحزب الاشتراكي اليمني أعظم المنجزات الوطنية المتمثلة بإعادة الوحدة اليمنية الخالدة التي أعلنها شعبنا للعالم في الـ22 من مايو الخالد 1990م كأعظم حدث وطني وقومي في إعلان دولة الوحدة التي ذاب في كيانها الواحد النظامين الشطريين اللذان كانا يعرفا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في عدن والجمهورية العربية اليمنية في صنعاء في كيان دولة الوحدة الجمهورية اليمنية التي استفتى عليها وعلى دستورها الشعب اليمني بأغلبية ساحقة عام 91، واعترف بكيانها الوطني والسياسي والشعبي والرسمي دول العام وهيئاته ومنظماته.

وبهذه المناسبة لا يفوتني أن أثني على مواقفكم الوحدوية وقيادة المؤتمر الشعبي العام الصامدة التي عملت مع قيادة أنصار الله ومختلف القوى السياسية الوحدوية على إعلان الصمود ودعمه واستقراره حتى اليوم ضد دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، الذي يستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله.

وتتمنى الأمانة العامة للحزب القومي الاجتماعي أحد الأحزاب الوطنية الصامدة في مسيرة الصمود ضد العدوان أن تأتي هذه المناسبة وقد حقق شعبنا اليمني النصر الكبير على قوى العدوان وطرد المستعمر الأمريكي الجديد وأدواته كما طرد المستعمر البريطاني من قبل وانتصر لإرادة شعبنا ووحدته وسيادته واستقلاله.

كل عام وأنتم بخير واليمن في نصر وأمن واستقرار إن شاء الله



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

عبدالعزيز أحمد محمد البكير

الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي

الأمانة العامة

صنعاء: 26 محرم 1444هـ

الموافق 24 أغسطس 2022



إلى ذلك تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة مماثلة من الامين العام لحزب الحوار الوطني، الاستاذ مختار ناجي يونس، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الشيخ المناضل / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحيه وبعد ؛-



في مثل هذا اليوم وقبل 40 عاما من اليوم، وبلغة الحوار وبحكمة الرحال، ومن أجل الوطن ومصلحة اليمنيين، تم الإعلان عن تأسيس وإشهار أهم وأكبر الأحزاب اليمنية على الإطلاق حزب المؤتمر الشعبي العام،، ليكن حزب الإعتدال والوسطية، وحزب التصحيح والتغيير والبناء والإصلاح، وكباكورة هامة ونوعية في مضمار الديمقراطية والتعددية السياسية اليمنية.



ومنذ الرابع والعشرين من أغسطس عام 1982م وحتى اليوم، ورغم قوة المؤآمرات والطعنات التي تعرض لها المؤتمر الشعبي العام، ومحاولات التمهيش والإلغاء والإقصاء التي استهدفته ولا زالت تستهدف قياداته حتى اليوم، إلاّ أنه لا يزال هو الحزب الرائد والمتماسك، ويحلق في فضاء الحرية والديمقراطية، ويضحي أكثر من غيره ويقدم الغالي والنفيس من أجل وحدة وسيادة الوطن وفي سبيل أمن وإستقرار ورخاء وإزدهار الشعب اليمني.



وبهذه المناسبة الغالية يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة قيادات وقواعد حزب الحوار الوطني وكل أنصار الحوار أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى جميع قيادات وأعضاء وحلفاء المؤتمر الشعبي العام وجماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.



وأنتهزها فرصة سانحة لأدعوكم شيخنا الفاضل صادق أمين وكل قيادات وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام إلى المزيد من الصبر والصمود والثبات أمام كل التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن بشكل عام، والمؤتمر الشعبي العام بشكل خاص ، وأن تستمروا بلا تردد ولا كلل أو ملل بالمضي قدما على نهج الحوار والوحدة والحرية والديمقراطية والنظام والقانون، مهما كلف الثمن، وكيف ما كانت نتائج التضحيات.



ولا يخالجكم أدنى شك أو ريب بأننا في حزب الحوار سنكون إلى جانبكم في كل الظروف والأوقات ضد كل المخاطر التي تواجهكم وتستهدف كيانكم السياسي العريق ، داعمين لكل مواقفكم وتوجهاتكم، نظرا لأهدافنا المشتركة ،وإيماننا العميق والكامل بصوابية نهجكم وعقلانية مبادئكم ووطنية أهدافكم.



وأن الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه سيقف هو الآخر صفا واحداً متحدا خلفكم حتى تستعيدوا دوركم الريادي ويمتلك المؤتمر الشعبي العام من جديد زمام المبادرة لينقذ الوطن من مأزقه الحالي ويبحر به إلى شواطئ الأمان والتفاؤل، ويعود بأبناءه إلى زمان الحرية والوحدة والرخاء والتطور والإزدهار،



كون المؤتمر الشعبي العام هو الأكثر حبا وإمتلاكا لقلوب الجماهير، وأقدر الأحزاب اليمنية تمثيلا للمواقف والأحداث وحلحلة للمشاكل والأزمات ، وأجدر الأحزاب وأكفأها في التعبير عن هموم وقضايا اليمنيين وفي تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المختلفة.



وخصوصا بعد أن فقد غالبية الشعب اليمني ثقته في الكثير من الأحزاب السياسية وبالذات منها تلك التي تلطخت يداها بدماء الشعب، وأستعانت بالعدو الخارجي لإنتهاك سيادة الوطن وكرامة أبناءه وتفكيك وحدة الشعب ونهب ممتلكاته وثرواته.



وفي الختام أكرر التهاني لكم بهذه المناسبة متمنيا لكم موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر الشعبي العام ، ومواصلة الجهود لتعزيز ثقافة الحوار لتصبح أسلوبا للحياة ومنهجا للتعامل على مستوى الوطن والمواطن اليمني.



ودمتم بخير والله يرعاكم.

أخوكم/ أ مختار ناجي علي يونس

الأمين العام لحزب الحوار الوطني.

24/8/2022