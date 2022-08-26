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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، الشيخ سيف عبدالولي الهباشي، جاء فيها

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابوراس بذكرى تأسيس المؤتمر

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابوراس بذكرى تأسيس المؤتمر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة، الشيخ سيف عبدالولي الهباشي، جاء فيها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية طيبة وبعد

يطيب لي باسمي ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة وبأسم جميع قيادات العمل الجماهيري ومنتسبيها ومنظمات المجتمع المدني على امتداد الوطن شماله وجنوبه شرقه وغربه ان نبعث اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى ال40 لتاسيس المؤتمر الشعبي العام الحزب الرائد والشامخ الوطني الكبير ومن خلالكم الى الإخوة نواب رئيس الموتمر والأمين العام والأمناء المساعدون بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.

الاخ رئيس الموتمر

إننا اذ نهنئكم بهذه المحطة التاريخية من عمر المؤتمر نجد المؤتمر اليوم يقف بقيادتكم الحكيمة والشجاعة مع الوطن والشعب مدافعا عنه والذود عن سيادتة وأمنه واستقراره ووحدته وهو المبدأ الأهم والمهم من مبادئ تاسيس المؤتمر الشعبي العام وميثاقة الوطني وظل وسيظل المؤتمر شريكًا أساسياً مع كافة القوى الوطنية المناهضة للعدوان والاحتلال ورقماً صعبًا لايمكن تجاوزه رغم كل ماتعرض له من مؤامرات داخلية وخارجية وما يتعرض له اليوم من محاولات لتجزئته وتقسيمه ونقولها علانية المؤتمر الشعبي العام هو مؤتمر صنعاء ولن يقبل القسمة عل اثنين شاء من شاء وآباء من آباء.

كما نجدها فرصة لنجدد العهد وان نقف معكم وخلف قيادتكم الفذه والحكيمة والصادقة حتى يستعيد اليمن عافيته وامنه واستقراره وكامل سيادته على كل ترابه وان يكون للمؤتمر الشعبي العام دوره الريادي، كما نعبر لكم عن فخرنا واعتزازنا بكل ماقدمتموه وتقدمونه من المواقف الوطنية والتنظيمية.

نكرر لكم التهنئة مرة أخرى متمنين لكم التوفيق والنجاح في كل مهامكم العظيمة في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

دمتم ودام الوطن والمؤتمر بالف خير
والنصر والعزة لليمن واليمنيين

والسلام عليكم ورحمة اللة

اخوكم الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي
القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة








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