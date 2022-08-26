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المؤتمر نت - بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر، تلقى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها

التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنئ بالذكرى الـ40 للتأسيس

المؤتمرنت -
التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنئ بالذكرى الـ40 للتأسيس
بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر، تلقى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة، ناجي بن يحيى القوسي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية تقدير.. وبــعــد

بإسم التكوينات الشبابية والطلابية للمؤتمر الشعبى العام بفروع المحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة يشرفنا أن نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والتى تهل علينا اليوم فى ظل ظروف عصيبه يمر بها وطننا الحبيب بسبب العدوان الغاشم والحصار الجائر وقد كان المؤتمر الشعبى العام فى طليعة القوى السياسية والوطنية المناهضة للعدوان وذلك إنطلاقاً من مبادئه وثوابته فى الدفاع عن الوطن والحفاظ على مكتسباته المتمثلة فى الثورة والوحدة والديمقراطية والنظام الجمهوري وذالك لأن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي يمني أصيل فكراً وممارسة ومواقف وهوية، تنظيم شعبى إنبثق من وجدان الشعب واستلهم إرادته وتطلعاته التى عبر عنها فى وثيقته الفكرية الرائدة الميثاق الوطني، وكان ومايزال إنحيازه دوما للوطن والشعب فى كل المنعطفات والتحولات ودائما بوصلته الوطن..

وفى ظل قيادته مسيرة الوطن تحقق العديد من الانجازات بمختلف المجالات السياسية والإقتصادية والتنموية وفى طليعتها إعادة تحقيق وحدة الوطن وترسيخ النظام الديمقراطى والتعدديه السياسيه وتعزيز المشاركه الشعبية والتداول السلمى للسلطه وضمان الحقوق والحريات وبناء دولة المؤسسات..

وقد إنتهج المؤتمر الشعبي العام الوسطيه والإعتدال واستوعب أبناء الشعب على إمتداد الساحة الوطنية فى إطار وطنى شامل بعيدا عن كل أشكال التطرف والتعصب والمناطقيه والقرويه والجهويه والسلاليه والمذهبيه حريصا على الوحده الوطنية وتماسك المجتمع وعلى أمن وإستقرار الوطن وسيادته وسلامة أراضيه وتقدمه وإزدهاره.

هذا هو المؤتمر الشعبي العام والذي ظل ولايزال يلعب دوره الوطني الريادي من أجل الوطن، فهو الرقم الصعب الذي لايمكن تجاوزه رغم كل مايحيط به من المكائد والمؤامرات والدسائس.

ختاماً، نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة العظيمة ونجددلكم العهد والولاء ونحن على ثقه بأن المؤتمر فى ظل قيادتكم الحكيمه وتاربخكم النضالى قادر على تجاوز كل التحديات والصعوبات والأزمات ومواصلة مسيرة عطائه التنظيمى والسياسي والوطنى منحازا إلى الشعب فى الدفاع عن الثوابت الوطنية وفى مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي وفى الدفاع عن الوطن وسيادته وإستقلاله مع كل القوى الوطنية وأحرار شعبنا اليمني العظيم..

وفقكم الله وسدد خطاكم..

مع خالص التحية..

أخوكم ناجى بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة








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