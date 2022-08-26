المؤتمرنت -

تضاعف خطر الإصابة بسرطان الحلق.. احذروا المشروبات الساخنة

وجدت دراسة حديثة أن المشروبات الساخنة تضاعف خطر الإصابة بسرطان الحلق بحوالي ثلاث مرات تقريباً.



ويتم تشخيص ما يقرب من 10000 شخص سنويا في المملكة المتحدة بسرطان المريء، وتشير أحدث النتائج إلى أنه يمكن لأي شخص تقليل مخاطر الإصابة عن طريق الإقلاع عن المشروبات الساخنة.



وبحسب الدراسة التي أعدتها جامعة كامبريدج، ونشرت في مجلة "كلينيك ناتريشين"، وجد أن أولئك الذين يفضلون المشروب الفاتر معرضون لخطر أكبر بمقدار 2.7 مرة من غير شاربيه، في حين أن محبي الساخن لديهم زيادة في المخاطر بمقدار 5.5 ضعف.



ولم يجمع الفريق بيانات عن كمية القهوة التي يشربها الشخص، لذلك لا يستطيع تحديد ما إذا كان حجم المشروبات الساخنة مرتبطا بمخاطر أعلى.



ويقول الباحثون إن التفسير الأكثر ترجيحا هو أن حرارة المشروبات الساخنة تضر الحلق، مما يزيد من مخاوف تكوّن الخلايا الخطرة.



من جانبه، لفت الدكتور المشارك في الدراسة، إلى أنه يبدو أن الإصابة الحرارية هي الفرضية الأكثر منطقية، والأمر غير مرتبط بالشاي والقهوة تحديدا".



وأضاف: "تجنب شرب القهوة في درجات حرارة عالية جدا هو الاستنتاج الأكثر واقعية، فإذا كنت تشعر بالضرر في حلقك، فيجب أن تبقى يقظا لذلك".