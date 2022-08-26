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المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

186 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات

المؤتمرنت -
186 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق الطيران الحربي المعادي في أجواء محافظة الجوف و27 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة، على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أنه تم رصد خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان على منزل المواطن هشام عبدالسلام عبدالرحمن في منطقة الذكرة قرية العلمة بمحافظة تعز، وخرق بعملية تسلل لأفراد من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في البرح بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد 3 خروقات باستحداث تحصينات في شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد المصدر تسجيل 86 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 16 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، الحديدة، الضالع وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة وفي جبهة جبل حبشي وفي مديرية الصلو وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي حجر بتار بمحافظة الضالع.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي العمود بوادي جارة بجيزان.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 28 ألفاً و178 خرقاً.








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