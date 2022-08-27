السبت, 27-أغسطس-2022 الساعة: 08:02 م - آخر تحديث: 07:35 م (35: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
أخبار
المؤتمر نت - إب: ناقشة آلية تفعيل العمل في مشاريع الطرق

إب: ناقشة آلية تفعيل العمل في مشاريع الطرق

المؤتمرنت -
إب: ناقشة آلية تفعيل العمل في مشاريع الطرق
ناقش اجتماع في محافظة إب برئاسة أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، آلية تفعيل العمل في عدد من المشاريع الخدمية، خاصة في قطاع الطرق.

واستعرض الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة عبدالواحد المروعي وصادق حمزة ويحيى القاسمي وفؤاد يحيى منصور وقاسم المساوى، التدابير الكفيلة باستكمال وإنجاز المشاريع المعتمدة في خطة السلطة المحلية في قطاع الطرق والممولة محلياً.

ووقف الاجتماع أمام التوصيات الواردة في مذكرة فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الإشكاليات بعض مشاريع الطرق المتوقفة والحلول والمعالجات الكفيلة باستكمال تنفيذها.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية للنزول الميداني وعمل اسقاطات لكل مشروع على حدة واقتراح الحلول المناسبة.

حضر الاجتماع رئيس اللجنة الفنية للمحافظة المهندس عصام المخادري ومدراء فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد الهتار والوحدة التنفيذية لمشاريع الطرق المهندس خالد الصلاحي والمراجعة الداخلية محمد المضواحي ومديرا مديريتي المشنة علي البعداني والظهار حميد المتوكل ونائب مدير مكتب الأشغال إبراهيم الحدي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 6 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية
رياضة: الدوري الإيطالي: لاتسيو يتصدر بفوزه على إنتر
اقتصاد: استمرار انخفاض أسعار الذهب
عربي ودولي: إعلان حالة الطوارئ في باكستان
رياضة: اليمن يتعادل مع تونس ويقترب من التأهل
قضايا وآراء: ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
محافظات: الحديدة.. زراعة 100 معاد في المراوعة
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا فوق 3360 دولار
فنون ومنوعات: طفلة تستيقظ بجنازتها ثم تموت مرة أخرى
علوم وتقنية: احذروا المشروبات الساخنة
رياضة: نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
عربي ودولي: الامن الروسي يعتقل جاسوساً اوكرانيا
رياضة: يوفنتوس يتعاقد مع البولندي ميليك
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنئ بالذكرى الـ40 للتأسيس
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنئ بالذكرى الـ40 للتأسيس
اقتصاد: إنخفاض أسعار الغاز في أوروبا
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابوراس بذكرى تأسيس المؤتمر
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة بذكرى التأسيس من أحمد الرهوي
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابوراس بذكرى تأسيس المؤتمر
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية تهنئة بذكرى التأسيس من أحمد الرهوي
عربي ودولي: إصابة سوريان في عدوان صهيوني
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: أحزاب سياسية تهنئ أبوراس بالذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر
أخبار: أحزاب سياسية تهنئ أبوراس بالذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022