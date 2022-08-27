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أخبار
المؤتمر نت - عُباد يتفقد ترميمات في بشوارع متضررة بصنعاء

عُباد يتفقد أعمال الترميمات الطارئة للشوارع المتضررة بأمانة العاصمة

المؤتمرنت -
عُباد يتفقد أعمال الترميمات الطارئة للشوارع المتضررة بأمانة العاصمة
تفقد أمين العاصمة حمود عباد، اليوم، أعمال الترميم والصيانة الطارئة للحفريات الناتجة عن السيول ومياه الأمطار في الشوارع الرئيسية.

واطلع عباد ومعه وكيل قطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ومدير مديرية معين عبدالملك الرضي، على سير الترميمات الاسفلتية للحفر بشارع 24 المتفرع من الستين الغربي وجولة الولاعة، ضمن برنامج أعمال الطوارئ.

وأوضح عباد، أن الأعمال الطارئة تستهدف معالجة وإصلاح الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار في مختلف الشوارع الرئيسة بمديريات الأمانة .. لافتاً إلى تواصل عمل فرق الترميم لليوم الرابع في الشوارع المستهدفة، ضمن مشاريع الصيانة.

وأكد أن السلطة المحلية بالأمانة عبر قطاع الاشغال والإدارات المعنية تعمل قدر الإمكان على الاستجابة السريعة لمعالجة أضرار السيول في الطرق.

إلى ذلك تفقد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي، أعمال الترميمات الاسفلتية في شوارع عمران التلفزيون والضفة الجنوبية لنفق المصباحي وسقطرى وتعز والخمسين.

واطلع النقيب والحوثي، على سير الأعمال الجاري تنفيذها في نفق جسر مذبح بمديرية معين، تمهيدا لافتتاحه قريباً.








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