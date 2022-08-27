السبت, 27-أغسطس-2022 الساعة: 11:05 م - آخر تحديث: 10:09 م (09: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 164 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ164 خرقاً في 24 ساعة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ164 خرقاً في 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 164 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح بنجران و37 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل ظريبة بمديرية ناطع في محافظة البيضاء، وكذا خرق بتعزيزات عسكرية بعدد من عناصر المرتزقة في الخطوط الأمامية في الصليب بماوية في محافظة تعز.

وأفاد المصدر بتسجيل 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع وفي شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 4 خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في عقبة بواره شعب أراك بمديرية حريب بمحافظة مأرب وفي منطقة الكدحة وفي البرح وفي مقبنة بمحافظة تعز.

وأكد المصدر رصد 72 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 44 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة والدشوش والطلعة بمحافظة مأرب.

كما أوضح أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان غرب حرض وحيران والطينة بمحافظة حجة، وفي الزاهر ومكيراس وناطع بمحافظة البيضاء وكذا في منبه ورازح ورشاحة الشرقية والملاحيظ بمحافظة صعدة.

ووفقاً للمصدر، استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في العمود والصباية بوادي جارة في جيزان وفي طخية وأبواب الحديد والربوعة بعسير وفي الصوح والبقاع وجبل العمدة والشرفة في نجران.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 12 قتيلاً و87 جريحاً باشتباكات في طرابلس
عربي ودولي: بريطانيا: تسليم درونات غواصة لأوكرانيا
رياضة: ليفربول ينتفض بفوز كاسح على بورنموث
رياضة: هالاند ينقذ سيتي من فخ كريستال بالاس
عربي ودولي: 6 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية
رياضة: الدوري الإيطالي: لاتسيو يتصدر بفوزه على إنتر
اقتصاد: استمرار انخفاض أسعار الذهب
محافظات: إب: مناقشة تفعيل العمل في مشاريع الطرق
أخبار: النفط : تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة
عربي ودولي: إعلان حالة الطوارئ في باكستان
رياضة: اليمن يتعادل مع تونس ويقترب من التأهل
أخبار: 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات
قضايا وآراء: ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
محافظات: الحديدة.. زراعة 100 معاد في المراوعة
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا فوق 3360 دولار
فنون ومنوعات: طفلة تستيقظ بجنازتها ثم تموت مرة أخرى
علوم وتقنية: احذروا المشروبات الساخنة
رياضة: نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
عربي ودولي: الامن الروسي يعتقل جاسوساً اوكرانيا
رياضة: يوفنتوس يتعاقد مع البولندي ميليك
الذكرى الاربعون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام: التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنئ بالذكرى الـ40 للتأسيس
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية بالمؤتمر تهنئ بالذكرى الـ40 للتأسيس
اقتصاد: إنخفاض أسعار الغاز في أوروبا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022