المؤتمرنت -

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ164 خرقاً في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 164 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الصوح بنجران و37 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل ظريبة بمديرية ناطع في محافظة البيضاء، وكذا خرق بتعزيزات عسكرية بعدد من عناصر المرتزقة في الخطوط الأمامية في الصليب بماوية في محافظة تعز.



وأفاد المصدر بتسجيل 4 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع وفي شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 4 خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في عقبة بواره شعب أراك بمديرية حريب بمحافظة مأرب وفي منطقة الكدحة وفي البرح وفي مقبنة بمحافظة تعز.



وأكد المصدر رصد 72 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل 44 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، البيضاء وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة والدشوش والطلعة بمحافظة مأرب.



كما أوضح أن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان غرب حرض وحيران والطينة بمحافظة حجة، وفي الزاهر ومكيراس وناطع بمحافظة البيضاء وكذا في منبه ورازح ورشاحة الشرقية والملاحيظ بمحافظة صعدة.



ووفقاً للمصدر، استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في العمود والصباية بوادي جارة في جيزان وفي طخية وأبواب الحديد والربوعة بعسير وفي الصوح والبقاع وجبل العمدة والشرفة في نجران.