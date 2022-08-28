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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديد السرعة

أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة في هذه المناطق

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار المتفاوتة على عدد من المحافظات، وهبوب رياح شديد السرعة في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحل الشرقي والجنوبي خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، عمران، المحويت وحجة وغرب صنعاء وذمار .

كما قد تشمل الأمطار الهضاب الداخلية في البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها .

وأشار المركز إلى هبوب رياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح مابين 30-40 عقدة وفي خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي مابين 15-25 عقدة.

وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية والصخرية ، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب.

وحذر كذلك من اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي.

وأهاب المركز بالجهات ذات الصلة كلاً بحسب موقعه واختصاصه اتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي بلغت في إب : 12 ملم، سيئون : 8.1 ، تعز : 1.8، ريمة : 0.5 ، حجة : 0.2 ملم.

كما هطلت أمطار رعدية بعضها غزيرة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.








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