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حازب يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة الناصر

افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، اليوم، كلية طب الأسنان بجامعة الناصر والمعرض العلمي المصاحب لعرض مشاريع التخرج في مختلف التخصصات إيذاناً ببدء العام الجامعي الجديد 1444هـ.



واطلع وزير التعليم العالي ومعه نائبه الدكتور علي شرف الدين ، ووكيل الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص ومدير إدارة المؤسسات التعليمية بمكتب الحراسة القضائية المهندس محمد الوادعي، على مستوى المعامل الطبية والتجهيزات التقنية في كلية طب الأسنان، وما تملكه من إمكانات وبنيةٍ تحتيةٍ وأكاديمية ومدى مطابقتهما لمعايير ومتطلبات الاعتماد الاكاديمي.



واشاد وزير التعليم العالي بمستوى التحولات والخطوات التطويرية التي شهدتها الجامعة منذ 2017م بقيادتها الجديدة والجهوزية والاستعداد لفتح تخصصات جديدة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل، مشدداً على ضرورة توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة والكادر لضمان نجاح العملية التعليمية لهذه البرامج الجديدة.



وأكد الوزير حازب أن افتتاح كلية طب الاسنان، وتدشين برامج " طب الأسنان، والتغذية، والأمن السيبراني، والتحري الرقمي، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي" في الجامعة يمثل إضافة نوعية للعمل الأكاديمي والتنافس الايجابي في تقديم خدمات تعليمية جيدة على مستوى اليمن وانعكاس ذلك على تحسين جودة المخرجات .



واستمع وزير التعليم العالي ومرافقوه إلى إيضاح من رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الطاهش حول الخطوات التطويرية التي قطعتها الجامعة في افتتاح البرامج الأكاديمية النوعية و توفير البنية التحتية والتجهيزات الحديثة التي تتوافق مع معايير مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة.



وأكد الدكتور الطاهـش، حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة متخطية كل العوائق والتحديات التي واجهتها خلال الفترة السابقة واثبات ذلك من خلال مخرجاتها نوعية في كافة الكليات، موضحاً أن جامعة الناصر وضعت خدمة المجتمع في قائمة أولوياتها من خلال تيسير الحصول على خدماتها التعليمية لكافة شرائح المجتمع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



إلى ذلك افتتح وزير التعليم العالي ومرافقوه معرض الكليات والأقسام العلمية والطبية في الجامعة، والتي عرضت مشاريع التخرج المتميزة من اعداد طلبة الجامعة في مختلف التخصصات وكذا عرض قصص نجاح لعدد من كوادر الجامعة والتعريف بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية.