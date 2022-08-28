الأحد, 28-أغسطس-2022 الساعة: 05:19 م - آخر تحديث: 04:25 م (25: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
أخبار
المؤتمر نت - افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، اليوم، كلية طب الأسنان بجامعة الناصر والمعرض العلمي المصاحب لعرض مشاريع التخرج في مختلف التخصصات إيذاناً ببدء العام الجامعي الجديد 1444هـ

حازب يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة الناصر

المؤتمرنت -
حازب يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة الناصر
افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، اليوم، كلية طب الأسنان بجامعة الناصر والمعرض العلمي المصاحب لعرض مشاريع التخرج في مختلف التخصصات إيذاناً ببدء العام الجامعي الجديد 1444هـ.

واطلع وزير التعليم العالي ومعه نائبه الدكتور علي شرف الدين ، ووكيل الوزارة لقطاع المؤسسات التعليمية الدكتور غالب القانص ومدير إدارة المؤسسات التعليمية بمكتب الحراسة القضائية المهندس محمد الوادعي، على مستوى المعامل الطبية والتجهيزات التقنية في كلية طب الأسنان، وما تملكه من إمكانات وبنيةٍ تحتيةٍ وأكاديمية ومدى مطابقتهما لمعايير ومتطلبات الاعتماد الاكاديمي.

واشاد وزير التعليم العالي بمستوى التحولات والخطوات التطويرية التي شهدتها الجامعة منذ 2017م بقيادتها الجديدة والجهوزية والاستعداد لفتح تخصصات جديدة تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل، مشدداً على ضرورة توفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة والكادر لضمان نجاح العملية التعليمية لهذه البرامج الجديدة.

وأكد الوزير حازب أن افتتاح كلية طب الاسنان، وتدشين برامج " طب الأسنان، والتغذية، والأمن السيبراني، والتحري الرقمي، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي" في الجامعة يمثل إضافة نوعية للعمل الأكاديمي والتنافس الايجابي في تقديم خدمات تعليمية جيدة على مستوى اليمن وانعكاس ذلك على تحسين جودة المخرجات .

واستمع وزير التعليم العالي ومرافقوه إلى إيضاح من رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الطاهش حول الخطوات التطويرية التي قطعتها الجامعة في افتتاح البرامج الأكاديمية النوعية و توفير البنية التحتية والتجهيزات الحديثة التي تتوافق مع معايير مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة.

وأكد الدكتور الطاهـش، حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة متخطية كل العوائق والتحديات التي واجهتها خلال الفترة السابقة واثبات ذلك من خلال مخرجاتها نوعية في كافة الكليات، موضحاً أن جامعة الناصر وضعت خدمة المجتمع في قائمة أولوياتها من خلال تيسير الحصول على خدماتها التعليمية لكافة شرائح المجتمع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

إلى ذلك افتتح وزير التعليم العالي ومرافقوه معرض الكليات والأقسام العلمية والطبية في الجامعة، والتي عرضت مشاريع التخرج المتميزة من اعداد طلبة الجامعة في مختلف التخصصات وكذا عرض قصص نجاح لعدد من كوادر الجامعة والتعريف بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ميلان يتغلب على بولونيا بهدفين
رياضة: أرسنال يخطف فوزاً مثيراً من فولهام
فنون ومنوعات: ميرفت أمين تعلق على أنباء وفاتها
علوم وتقنية: 8 فوائد.. امتنع عن تناول السكر شهراً
عربي ودولي: 12 قتيلاً و87 جريحاً باشتباكات في طرابلس
عربي ودولي: بريطانيا: تسليم درونات غواصة لأوكرانيا
رياضة: ليفربول ينتفض بفوز كاسح على بورنموث
رياضة: هالاند ينقذ سيتي من فخ كريستال بالاس
عربي ودولي: 6 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية
رياضة: الدوري الإيطالي: لاتسيو يتصدر بفوزه على إنتر
اقتصاد: استمرار انخفاض أسعار الذهب
محافظات: إب: مناقشة تفعيل العمل في مشاريع الطرق
أخبار: 484 مدنياً ضحايا خروقات قوى العدوان للهدنة
أخبار: استمرار هطول أمطار خلال الساعات القادمة
أخبار: النفط : تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة
عربي ودولي: إعلان حالة الطوارئ في باكستان
رياضة: اليمن يتعادل مع تونس ويقترب من التأهل
أخبار: 136 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 7 محافظات
قضايا وآراء: ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
محافظات: الحديدة.. زراعة 100 معاد في المراوعة
أخبار: مطار صنعاء: وصول ومغادرة 560 مسافراً
اقتصاد: أسعار الغاز في أوروبا فوق 3360 دولار
فنون ومنوعات: طفلة تستيقظ بجنازتها ثم تموت مرة أخرى
علوم وتقنية: احذروا المشروبات الساخنة
رياضة: نتيجة قرعة بطولة دوري المؤتمر الأوروبي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022