الأحد, 28-أغسطس-2022 الساعة: 11:24 م - آخر تحديث: 11:20 م (20: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
لن ننجر الى مستنقع التفاهة
عبدالملك الفهيدي
هل تماهي قناة (الهوية) مع العدوان في الإساءة للمؤتمر وقياداته صدفة أم إتفاق ؟
حسين علي الخلقي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
الوحدة‮.. ‬مسئولية‮ ‬المؤتمر‮ ‬والشعب‮ ‬
خالد عبدالوهاب الشريف*
أخبار
المؤتمر نت - أكد رئيس اللجنة العسكرية أنه لا يمكن التقدّم بالجانب العسكري إلا بعد صرف المرتبات، وإدخال السفن، وتوسيع الرحلات الجوية

اللجنة العسكرية : صرف المرتبات وإدخال السفن لتحقيق تقدم في الجانب العسكري

المؤتمرنت -
اللجنة العسكرية : صرف المرتبات وإدخال السفن لتحقيق تقدم في الجانب العسكري

وقفت اللجنة العسكرية، برئاسة اللواء عبدالله الرزامي، على مجمل الأساليب والممارسات المعيقة من قِبل الطرف الآخر، ومنها امتناعه عن الحضور في لقاءات الأردن إلى جانب استمراره في خروقاته المتزايدة للهدنة الأممية المعلنة.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الطرف الآخر ما يزال يواصل احتجاز سفينتي نفط، منذ بداية العام، رغم الهدنة، إلى جانب سفينتين محتجزتين منذ فترة طويلة، رغم التعهدات المتكررة بإطلاقها منذ شهر أبريل.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في الوقت الذي يتطّلع فيه الشعب اليمني لتحقيق نتائج للهدنة تسهم في التخفيف من معاناته التي تسببت بها الحرب الظالمة على اليمن.

وندد رئيس اللجنة بصمت الأمم المتحدة إزاء كل هذه العراقيل.. مشددا على أن من أهم نجاح أعمال اللجنة العسكرية هو التوصل لآلية واضحة وموثوقة تضمن صرف المرتبات، وفتح المطار بشكل عام، ومن دون قيود، باعتبار ذلك حقا لأبناء الشعب اليمني.

وطالب بضرورة فتح الموانئ أمام سفن المشتقات النفطية والتجارية، والتوقف عن التضييق والقرصنة، باعتبار ذلك يجافي كل القوانين الدولية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد رئيس اللجنة العسكرية أنه لا يمكن التقدّم بالجانب العسكري إلا بعد صرف المرتبات، وإدخال السفن، وتوسيع الرحلات الجوية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يقدم عرض ممتع ويسحق بلد الوليد
محافظات: صنعاء .. مبادرة مجتمعية لترميم طريق متضرر من سيول الأمطار
أخبار: شركة النفط تستنكر مجددا استمرار احتجاز العدوان سفن المشتقات النفطية
أخبار: حازب يفتتح كلية طب الأسنان بجامعة الناصر
أخبار: أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة في هذه المناطق
رياضة: ميلان يتغلب على بولونيا بهدفين
رياضة: أرسنال يخطف فوزاً مثيراً من فولهام
فنون ومنوعات: ميرفت أمين تعلق على أنباء وفاتها
علوم وتقنية: 8 فوائد.. امتنع عن تناول السكر شهراً
عربي ودولي: 12 قتيلاً و87 جريحاً باشتباكات في طرابلس
أخبار: قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ164 خرقاً في 24 ساعة
أخبار: 3 مفاتيح أساسية لرُكب قوية وصحية
أخبار: الدرة يؤكد تنفيذ رحلات لوجهات جديدة من مطار صنعاء
عربي ودولي: بريطانيا: تسليم درونات غواصة لأوكرانيا
رياضة: ليفربول ينتفض بفوز كاسح على بورنموث
رياضة: هالاند ينقذ سيتي من فخ كريستال بالاس
أخبار: عُباد يتفقد ترميمات في بشوارع متضررة بصنعاء
عربي ودولي: 6 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية
رياضة: الدوري الإيطالي: لاتسيو يتصدر بفوزه على إنتر
اقتصاد: استمرار انخفاض أسعار الذهب
محافظات: إب: مناقشة تفعيل العمل في مشاريع الطرق
أخبار: 484 مدنياً ضحايا خروقات قوى العدوان للهدنة
أخبار: استمرار هطول أمطار خلال الساعات القادمة
أخبار: النفط : تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة
عربي ودولي: إعلان حالة الطوارئ في باكستان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022