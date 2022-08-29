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أخبار
المؤتمر نت - طالبت وزارة الثروة السمكية، السلطات الارتيرية بسرعة الافراج عن كل الصيادين المختطفين في سجونها، محملة إياها سلامة المختطفين

وزارة الثروة السمكية تطالب السلطات الارتيرية بسرعة الإفراج عن الصيادين المختطفين

المؤتمرنت -
وزارة الثروة السمكية تطالب السلطات الارتيرية بسرعة الإفراج عن الصيادين المختطفين
أدانت وزارة الثروة السمكية إستمرار الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها السلطات الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية اليمنية.

وأستنكرت الوزارة في بيان لها اليوم، قيام السلطات الإرتيرية باختطاف 139صيادا يمنيا من ابناء مدينة المخاء بمحافظة تعز والخوخة بمحافظة الحديدة بينهم 23 قاصراً، اثناء ممارستهم مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وطالبت وزارة الثروة السمكية، السلطات الارتيرية بسرعة الافراج عنهم، وكل الصيادين المختطفين في سجونها، محملة إياها سلامة المختطفين.

ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والحقوقية القيام بدورها تجاه ما يتعرض له الصيادين اليمنيين من جرائم اختطاف من قبل السلطات في إرتيريا.








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