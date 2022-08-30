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أخبار
المؤتمر نت - صورة أرشيفية لاجتماع سابق للكتلة البرلمانية

في اجتماع لها.. الكتلة البرلمانية تشيد بدعم المؤتمر لمتضرري السيول

المؤتمرنت -
في اجتماع لها.. الكتلة البرلمانية تشيد بدعم المؤتمر لمتضرري السيول
عقدت الهيئة النيابية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها عصر اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي والأمين العام للمؤتمر غازي احمد علي محسن والأمين العام المساعد الشيخ جابر عبدالله غالب ورئيس الهيئة عزام صلاح.

وتحدث النائب الأول لرئيس المؤتمر في الاجتماع مرحبا باعضاء الكتلة ومشيداً بمواقفهم الوطنية والتنظيمية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن قيادة المؤتمر حريصة كل الحرص على تجسيد مواقف التنظيم الوطنية في مقاومة العدوان والحصار الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات والحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عنها وأهمية الحرص على وحدة الجبهة الداخلية للقوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي مقدمتها المؤتمر وأنصار الله.

من جانبه تحدث الأمين العام غازي احمد علي محسن مستعرضا المستجدات على الساحة الوطنية، لافتاً إلى أن هناك مؤامرات تستهدف الوحدة اليمنية وتسعى إلى تمزيق اليمن تحت مسميات عديدة وهو الأمر الذي سيظل المؤتمر الشعبي العام يواجهه بكل ما يستطيع.

وأشار الأمين العام الى أن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وحدويون وحريصون على وحدة اليمن أكثر من غيرهم إلا أن المشكلة هي الصوت المرفوع لمن يجاهرون بالدعوات الانفصالية والمناطقية بسبب ما توفره لهم وسائل الإعلام المدعومة من التحالف.

وكان رئيس الهيئة النيابية عزام صلاح قد افتتح الاجتماع بالترحيب بالنائب الأول لرئيس المؤتمر والأمين العام والأمين المساعد والأعضاء، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع الدوري يأتي تنفيذا لقرارات الكتلة السابقة وسيستمر خلال الفترة القادمة لمناقشة وطرح كل المستجدات على الساحة الوطنية والمؤتمرية.

وشدد صلاح على أهمية قيام أعضاء الكتلة بادوارهم النيابية والتشريعية خلال الفترة القادمة وبما يجسد دور مجلس النواب كجهة تشريعية تحافظ على الدستور وتقر التشريعات التي تتوافق معه وفي الوقت نفسه تؤدي دورها الرقابي المنوط بها.

هذا وقد جددت الهيئة البرلمانية تهانيها لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام واللجنة العامة ورؤساء الفروع وكل القيادات والقواعد المؤتمرية بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس المؤتمر ؛مشيدة بالخطوة التي اتخذتها قيادة المؤتمر في اختصار الاحتفال بالذكرى الأربعين للتأسيس على الجانب الإعلامي والتبرع بالمبالغ المالية المخصصة للاحتفال للمتضررين من كوارث السيول معتبرة أن ذلك هو تجسيد لمدى اهتمام المؤتمر بمعاناة الناس خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.

هذا وقد ناقشت الهيئة البرلمانية عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.








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