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أخبار
المؤتمر نت - ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة

رصد 172 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

المؤتمرنت -
رصد 172 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 172 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 32 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في خلف نهوقه في الصوح بنجران، وخرق آخر بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في صبيرة بمحافظة الضالع.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 3 خروقات بقصف صاروخي للمرتزقة على منازل المواطنين قرية المرير في حيس وباتجاه منزل المواطن قائد نصر عبدالجليل في جنوب شرق حيس بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة ابنة المذكور، وكذا باتجاه مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمحافظة مأرب.

ولفت إلى أنه تم رصد خرق بتعزيزات عسكرية لمجموعة من المرتزقة في العكد بمحافظة مأرب، فيما ارتكب مرتزقة العدوان خمسة خروقات بعمليات تسلل لمجموعات منهم باتجاه مواقع الجيش واللجان في تبة كارم وأمام الحصن في الشرقية بمحافظة تعز وكذا باتجاه الروضة والدشوش بمحافظة مأرب، إضافة إلى عقبة حليل بمديرية مكيراس في البيضاء.

وأكد المصدر تسجيل 105 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر بتسجيل 24 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان غرب حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وفي الصلو ومقبنة بمحافظة تعز، وفي رازح والمدافن والملاحيظ والبقع بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة، استهدف مواقع الجيش واللجان في جنوب شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي الصباية والعمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.








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