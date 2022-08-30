المؤتمرنت -

سفينة جديدة تصل شبوة لنهب مليون برميل من النفط اليمني

وصلت السفينة "لوفينا" اليوم إلى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة قادمة من ميناء "يانتاي" الصيني لنهب مايقارب مليون برميل من النفط الخام اليمني.



وأوضح مصدر خاص لوكالة سبأ، أن إجمالي قيمة النفط الذي سيتم نهبه بواسطة هذه السفينة تقدر بـ 98 مليون دولار بحسب متوسط أسعار النفط في البورصة العالمية.



وأشار إلى أن عمليات النهب المنظم للنفط اليمني تأتي في وقت يعاني اليمنيون من أزمات متعددة بفعل العدوان والحصار، أبرزها انقطاع المرتبات.



ولفت المصدر إلى أن نهب النفط اليمني من قبل التحالف ومرتزقته يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة، ما يضع الاحتلال ومرتزقته والمتواطئين معهم أمام المساءلة القانونية والشعبية لمعرفة مصير إيرادات النفط اليمني المنهوب.