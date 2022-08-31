المؤتمرنت -

تحذيرات من تدفق متوقع للسيول في الشعاب والوديان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، محذراً من ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية لمحافظات الضالع، لحج، تعز، إب، جنوب البيضاء، ريمة، المحويت وحجة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوه، حضرموت والمهرة وعلى أجزاء من المناطق الساحلية الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها .



فيما تكون الأمطار متفرقة على الأجزاء الغربية من محافظات ذمار، صنعاء وعمران.



وحسب المركز ستكون الرياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 15 - 35 عقدة، في أرخبيل سقطرى و15 ـ 25عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً سائقي المركبات إلى توخي الحيطة من التدني في الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة أو الضباب.



كما حذر مرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية من ارتفاع الموج واضطراب البحر.

