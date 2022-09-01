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علوم وتقنية
المؤتمر نت - البيض مفيد للعديد من الوجبات، مثل الأومليت أو الكعك أو العجة، وفي معظم الأحيان نكسر البيضة ونستخدم ما بداخلها، ونرمي القشر، الذي يحمل فوائد "غير متوقعة"

فوائد غير متوقعة لـ "قشر البيض"

المؤتمرنت -
فوائد غير متوقعة لـ "قشر البيض"
البيض مفيد للعديد من الوجبات، مثل الأومليت أو الكعك أو العجة، وفي معظم الأحيان نكسر البيضة ونستخدم ما بداخلها، ونرمي القشر، الذي يحمل فوائد "غير متوقعة".

ووفقا لموقع "واكا كوفي"، فإن علينا "التقرب" من قشور البيض وعدم نبذها، فلها فوائد كبيرة في الوجبات.

وقال الموقع إن مزج بعض قشور البيض مع القهوة، يقلل من المرارة الحادة لها، خاصة إذا تم تحضير القهوة على النار.

ووفقا للموقع، كان رعاة البقر في الولايات المتحدة، يستخدمون هذه الفكرة عند تحضير القهوة على النار أثناء السفر الطويل، لأن القهوة كانت بمرارة حادة "لا تحتمل".

وتساعد قشور البيض على إخفاء مرارة القهوة لأنها مصنوعة من كربونات الكالسيوم التي تمتص بعض، وليس كل، الأحماض الموجودة في القهوة.

وحتى لو لم تكن من محبي القهوة، فإن قشور البيض قد تكون مفيدة عند إضافتها لأي أنواع الطعام، مثل طحنها وتحويلها إلى مسحوق، وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي، فهي تساعد كثيرا في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة من الكالسيوم.

والأهم من ذلك كله، هو إن عليك غسل القشور قبل استخدامها، فقد تحمل نوعا من البكتيريا المضرة.








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