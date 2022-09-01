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المؤتمر نت - مع تزايد ضغوطات الحياة، لا يحصل الكثير من الناس على القدر الكافي من النوم، المقدر بـ7 ساعات على الأقل، لذا يبقى البحث دائما عن حلول للحصول على ليلة نوم هنيئة

وداعاً للأرق.. معدن مهم يساعدك على النوم!

المؤتمرنت -
وداعاً للأرق.. معدن مهم يساعدك على النوم!
مع تزايد ضغوطات الحياة، لا يحصل الكثير من الناس على القدر الكافي من النوم، المقدر بـ7 ساعات على الأقل، لذا يبقى البحث دائما عن حلول للحصول على ليلة نوم هنيئة.

وقد يدفع الأرق البعض إلى الخيار الدوائي، خاصة أن قلة النوم ترتبط بعدد من الأمراض مثل الاكتئاب والسمنة، إلا أن كثيرين يبحثون عن حلول طبيعية، مرتبطة بالأطعمة أو المكملات الغذائية، وهنا برز الحديث عن دور المغنيسيوم في المساعدة على النوم.

ما أهمية المغنيسيوم وكيف تحصل عليه؟

المغنيسيوم معدن يُعتقد أنه يستخدم في أكثر من 300 وظيفة في الجسم، ويلعب دوراً مهماً في بنية العظام، كما يعتمد الجهاز العصبي ومستويات السكر في الدم وغير ذلك الكثير، على المغنيسيوم.

هناك أطعمة غنية بالمغنيسيوم، مثل الخضار الورقية والبقوليات (البازلاء والعدس) والموز والحبوب الكاملة والأفوكادو والمكسرات والشوكولاتة الداكنة.

كذلك يوجد المغنيسيوم في البذور، و"عباد الشمس" واليقطين.

هل يساعد المغنيسيوم على النوم؟

شملت تجربة سريرية 46 شخصاً مسناً نصفهم تم إعطاؤهم دواء وهمياً، والنصف الآخر تم إعطاؤهم 500 مجم من المغنيسيوم لمدة 8 أسابيع، وبدت مكملات المغنيسيوم أنها تحسن المقاييس الذاتية للأرق، وفق ما ذكر موقع "لايف ساينس".

وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Journal of Research in Medical Sciences، أن أولئك الذين تناولوا المغنيسيوم خلال فترة التجربة، شهدوا تحسناً في "كفاءة النوم ووقت النوم والاستيقاظ في الصباح الباكر".

ومع ذلك، لا يزال هناك جدل حول فعالية مكملات المغنيسيوم كعامل مساعد على النوم، فبينما تدعمه دراسة صغيرة، كان لمراجعة أخرى لثلاث تجارب سريرية عشوائية استنتاج مختلف.

وقارنت مراجعة نشرت في BMC Complementary Medicine and Therapies، المغنيسيوم عن طريق الفم مع الدواء الوهمي في 151 من كبار السن في 3 بلدان. وخلص الباحثون إلى أن الأدلة كانت "دون المستوى المطلوب للأطباء لتقديم توصيات مستنيرة بشأن استخدام المغنيسيوم الفموي لكبار السن الذين يعانون من الأرق".

وأكد أستاذ مساعد إكلينيكي للطب في جامعة جنوب كاليفورنيا راج داسغوبتا أن المغنيسيوم آمن للنوم.

وقال أنه يجب تناوله تبعاً للحد الموصى به، وفقا للمعهد الوطني للصحة، إذ لديهم توصيات خاصة بالمكملات الغذائية، والمغنيسيوم مكمل غذائي، وينص على 300 مجم إلى 420 مجم يوميا..

ووفقا لداسغوبتا، "يجب ألا يصاب أولئك الذين يبقون ضمن هذا النطاق بآثار جانبية غير مرغوب فيها، لكن الآثار الجانبية تشمل "الإسهال ومشاكل بالقلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب، لأولئك الذين يتناولون كميات كبيرة من المغنيسيوم".

وتابع: "المحصلة النهائية لمعظم الناس هي أنك إذا كنت تتحدث عن تناول المغنيسيوم من حين لآخر، فمن المحتمل أن تكون على ما يرام، لكن إذا كنت تواجه صعوبة مزمنة في النوم، عليك مراجعة طبيبك".

داسغوبتا أشار إلى أن "معظم الناس لا يضطرون إلى اللجوء إلى المغنيسيوم، إلا إذا تم تشخيصهم بالفعل بنقص المغنيسيوم، لأن المغنيسيوم يسهل الحصول عليه من النظام الغذائي".

الغذاء.. مصدر طبيعي للمغنيسيوم

أفضل شكل من أشكال المغنيسيوم موجود في نظامك الغذائي بشكل طبيعي، خاصة اللوز والسبانخ وحليب الصويا والبيض والأفوكادو.

من جانبها، أوضحت الأستاذة الإكلينيكية المشاركة في قسم التمريض بجامعة دريكسيل، ديان ديبيو، أن "المغنيسيوم ليس مثل الحبوب المنومة التي تحفز على النوم. ما يفعله هو إرخاء العضلات لأن المغنيسيوم ضروري لتقلص العضلات".

وأشارت إلى أنها إذا تعاملت مع شخص لا يستطيع النوم، فإنها ستحاول مساعدته على تحسين العادات المرتبطة بالنوم لديه، قبل أن تفكر في إعطائه حبوب المغنيسيوم.








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