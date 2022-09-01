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مجتمع مدني
المؤتمر نت - شهد شرب عصير الليمون مع القليل من الماء انتشاراً واسعاً بين أولئك الذين يبحثون عن إزالة السموم من أجسامهم وحرق الدهون

هل الماء بالليمون مفيد لصحتنا بالفعل؟

المؤتمرنت -
هل الماء بالليمون مفيد لصحتنا بالفعل؟
شهد شرب عصير الليمون مع القليل من الماء انتشاراً واسعاً بين أولئك الذين يبحثون عن إزالة السموم من أجسامهم وحرق الدهون.

ويوجد الكثير من المعلومات المضللة على الإنترنت حول فوائد شرب عصير الليمون مع الماء، ولذلك، جمعت صحيفة “ذي صن” البريطانية بعض المعلومات الأكثر شيوعا حول هذا المشروب، وكشفت عما يقوله العلماء بشأنه.

هل الماء بالليمون مفيد لك؟

الشيء الوحيد الذي اتفق عليه كل العلماء تقريبا هو أننا بشكل عام نعاني من الجفاف الشديد في عالم اليوم، ولهذا السبب وحده، إذا كانت إضافة الليمون إلى الماء تجعلك أكثر قدرة على شربه، فهذا أمر جيد بالفعل.

ويمكن لماء الليمون أن يساعد في استقرار شهيتك، ما يجعلك أقل تناولا للوجبات الخفيفة على مدار اليوم (بسبب ألياف موازنة السكر في الدم).

وقد يزيد ماء الليمون من طاقتك لأنه غني بفيتامين C، الذي يساعد جسمك على امتصاص الحديد.

ويمكن لماء الليمون أن يساعد في حماية خلاياك من خلال تقديمه كمضاد أكسدة فعال وتشجيعك على تناول نظام غذائي صحي بشكل عام.

ويساعدالمشروب في تعزيز نضارة البشرة من خلال إعطائها دفعة من فيتامين C، المعروف بإبطائه عمليات الشيخوخة، ولكن من دون نسيان روتين العناية بالبشرة الجيد واعتماد واقي الشمس.
ما هي كمية الماء بالليمون التي يجب شربها كل يوم؟

تعتمد الكمية التي يجب أن تشربها كليا على أهدافك في الترطيب.

ومع ذلك، تتبع الباحثون بعض المؤشرات للمساعدة في معرفة المبلغ المثالي لنمط حياتك.

وبالنسبة للنساء، يوصى بالحصول على 75 مغ من فيتامين C كل يوم، بينما بالنسبة للرجال، يوصى بتناول 90 مجم. ويمكن أن يتغير هذا بناء على وزنك، لذلك إذا كنت في شك من الكميات المطلوبة ناقش دائما التغييرات الطبية في روتينك مع طبيبك.

ويوصي الخبراء في موقع MedicineNet بما يلي: “ملء زجاجة سعة لتر واحد بماء بدرجة حرارة الغرفة، وإضافة نحو 4 شرائح من الليمون وشربه طوال اليوم للحصول على نتائج ترطيب أفضل”.

لماذا يعد الماء بلليمون أفضل من مياه الحمضيات الأخرى؟

وفقا لموقع MedicalNewsToday، فإن الحقائق الغذائية لليمونة واحدة بحجم 48غ هي:

10.6 سعرات حرارية

18.6 ملليغرام من فيتامين C أو 21% من القيمة المحددة يوميا

9.6 ميكروغرام من حمض الفوليك أو 2% من القيمة المحددة يوميا

49.4 مجم من البوتاسيوم أو 1% من القيمة المحددة يوميا

0.01 مجم من فيتامين B-1 أو 1% من القيمة المحددة يوميا

0.01 مجم من فيتامين B-2 أو 1% من القيمة المحددة يوميا

0.06 مجم من فيتامين B-5 أو 1% من القيمة المحددة يوميا

ويوضح الموقع أنه: “للمقارنة، فإن استبدال الليمون بعصير نصف برتقالة (وزنها 43غ) سيوفر ما يقارب ضعف السعرات الحرارية، ونحو ثلاثة أضعاف السكر، و24% من القيمة المحددة يوميا من فيتامين C”.وكالات








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