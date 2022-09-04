الأحد, 04-سبتمبر-2022 الساعة: 10:41 م - آخر تحديث: 10:14 م (14: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
وقفة اعتزاز وإكبار للمؤتمر الشعبي العام في ذكراه الاربعين ربيعاً
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور❊
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - أحد أنواع الخرف وأكثرها شيوعاً، وهو يصيب الكبار عادة، وهو مرض يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى تراجع قدرة الشخص على ممارسة نشاطاته اليومية، وهو يبدأ ببطء ويشمل أجزاء المخ المسؤولة عن التحكم في الأفكار والذاكرة

إليكم أبرز أسباب الإصابة بمرض الزهايمر

المؤتمرنت -
إليكم أبرز أسباب الإصابة بمرض الزهايمر
أفاد مركز السيطرة على الأمراض في أمريكا بأن 5.8 مليون أمريكي يعيشون مع مرض الزهايمر (الشكل الأكثر شيوعا للخرف).

يقول المدير التنفيذي WomenAgainstAlzheimer بروكس كيني: "مرض الزهايمر ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، والعلم آخذ في اللحاق بالركب، وهناك أشياء يمكننا القيام بها للعناية بصحة عقولنا وتقليل مخاطرنا".

وفيما يلي الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر، بما في ذلك السبب الرئيسي الأول، وفقا للأطباء.

- عدم ممارسة التمارين البدنية
يقول الأطباء إن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف، ويقول الدكتور جوناثان جراف رادفورد: "تشير الدراسات إلى أن الأشخاص النشطين بدنيا أقل عرضة لتجربة تدهور في وظائفهم العقلية ولديهم خطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر، النشاط البدني هو أحد عوامل الخطر المعروفة للخرف، بالإضافة إلى أن التمارين المنتظمة تساعد في مكافحة عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، مثل الاكتئاب والسمنة."

- السمنة
ترتبط السمنة ارتباطا وثيقا بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أكثر معرضون لخطر الإصابة بالخرف بنسبة 31٪. يقول أندريو سيبتوي "يعد الخرف أحد التحديات الصحية الرئيسية في القرن الحادي والعشرين والتي يمكن أن تهدد الشيخوخة الناجحة للسكان، وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن ارتفاع معدلات السمنة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، ومن خلال تحديد العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف والتي تتأثر بعوامل نمط الحياة، نأمل في إمكانية منع جزء كبير، ولكن ليس كل حالات الخرف، من خلال تدخلات الصحة العامة"، وفقاً لروسيا اليوم.

- مرض السكري من النوع 2
هناك أدلة متزايدة على أن داء السكري من النوع 2 مرتبط بمرض الزهايمر.

يقول الدكتور أندريو:" في الواقع، يُطلق على مرض الزهايمر اسم" داء السكري من النوع 3 "بسبب الخصائص الجزيئية والخلوية المشتركة بين مرض السكري ومرض الزهايمر، على سبيل المثال ، يلعب الأنسولين دورًا مهمًا في تكوين لويحات الأميلويد ، ويشارك الأنسولين أيضا في فسفرة تاو، مما يؤدي إلى التشابك الليفي العصبي، وبعبارة أخرى في حين أن مقاومة الأنسولين في الجسم يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2 ، فإن مقاومة الأنسولين في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى لويحات وتشابكات مرض الزهايمر."

- عدم الاستباقية
يقول الطبيب النفسي الدكتور دونوفان ماوست :" هناك أدلة متزايدة على أن البالغين في منتصف العمر يمكنهم اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك زيادة النشاط البدني والسيطرة على الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري".

- تاريخ العائلة
يمكن لجين معين يسمى APOE-e4 أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تبين أن ما يصل إلى 65 ٪ من الأشخاص الذين تم تشخيصهم مصابون به.

تقول الدكتورة في الطب ميلاني كيلر: "عندما يكون لدى الشخص خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر بسبب تاريخ عائلته، أوصي باختبار وظيفي محدد يقيس التفاعل المناعي المرتبط بمرض الزهايمر لتحديد المرحلة المبكرة من عمليات التنكس العصبي و / أو لمراقبة فعالية تعديلات نمط الحياة لمرض الزهايمر".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العراق: مقتل 3 إرهابيين في كركوك
رياضة: يونايتد يوقف قطار أرسنال في البريميرليغ
علوم وتقنية: 6 أسباب تدفعك نحو ترك "الكولا"
عربي ودولي: مقتل 23 شخصاً بصواعق البرق في الهند
اقتصاد: "غازبروم" تضخ الغاز إلى أوروبا
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى باكستان إلى 1265 قتيلاً
علوم وتقنية: سبيس إكس تطلق 51 قمراً صناعياً
فنون ومنوعات: 30 مليون مشاهدة للقاء كاظم الساهر مع منى الشاذلي
مجتمع مدني: 5 طرق للتخلص من الدهون الحشوية
أخبار: الشريف يزور القيادي المؤتمري الرزوم ويطمئن على صحته
رياضة: برشلونة يتجاوز إشبيلية ويقفز لوصافة الليغا
رياضة: مانشستر سيتي يتعادل مع أستون فيلا
رياضة: ميلان يحسم الديربي أمام الانتر في الكالتشيو
أخبار: شركة النفط تعلن العمل بخطة الطوارئ للحد من الأزمة
أخبار: 199 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
أخبار: 3 إشارات تحذرك من انتشار سرطان الأمعاء
رياضة: ريال مدريد يواصل انتصاراته وينفرد بالصدارة
رياضة: فوز قاتل لتشيلسي.. وتوتنهام يحبط فولهام
رياضة: فرايبورغ يخطف صدارة الدوري الألماني
أخبار: 53 شهيداً وجريحاً بانفجار مخلّفات العدوان في شهر
رياضة: سيلتيك يصعق رينجرز برباعية مذلة
رياضة: الدوري الإيطالي: تعادل فيورنتينا ويوفنتوس 1-1
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل محسن بدرالدين
رياضة: التعادل السلبي يحسم قمة ليفربول وإيفرتون
قضايا وآراء: ليس مجرد شعار ..بل ثورة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022