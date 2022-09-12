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أخبار
المؤتمر نت -

تفاصيل غرق نبيلة عبيد فى فيلم (الغرقانة)

المؤتمرنت -
تفاصيل غرق نبيلة عبيد فى فيلم (الغرقانة)
شاركت النجمة نبيلة عبيد، جمهورها بفيديو لها من فيلم الغرقانة، عبر حسابها على إنستجرام، مشيرة إلى أنه في أحد مشاهد الفيلم تعرضت للغرق.

وكتبت نبيلة عبيد، قائلة: "الغرقانة الفيلم اللي كنت هغرق أثناء تصوير أحد مشاهده وأنا اللي أصلا بخاف من البحر وعندي فوبيا شديدة منه.. طبعًا الأستاذ محمد خان كان فاكرني بهزر لغاية ما حس فعلاً بالخطر اللي كنت فيه و مع ذلك كمل تصوير وأنا عمالة أصوت لغاية ما اللقطة خلصت واتصورت زى ما هو عاوز".


كشفت نبيلة عبيد مؤخراً عن تفاصيل خطوتها فى توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، وقالت خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أن البرنامج اسمه "مع نبيلة" وسيتناول منذ بدايتها وهى فى مرحلة المدرسة وحبها للسينما وترددها على دور العرض حتى أصبحت ممثلة.

تابعت: "كنت دايمًا بشوف كبار الفنانين عشان أعرف إزاى وصلوا لكده وكنت بفكر دائمًا فى الاتجاه ده مع الحفاظ على دراستى وحرصت على الاتجاهين سويًا، وظللت بهذا الشغف حتى التقيت المخرج عاطف سالم بالاضافة للمخرج والمنتج الكبير حلمى رفلة وشركات التوزيع زى دولار فيلم كل هؤلاء وقفوا بجواري".

استكملت: سأتناول رحلتى وما لا يعرفه الناس وكيف كان وقتها تحضير النجم وتأهيله للاستمرار لفترة طويلة كفنانة ونجمة مش بس تطلع فيلم وتختفي، وهحكى عن كل الناس اللى وقفوا معايا فى كل أعمالى زى رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاة.

وحول أسباب اختيارها للإذاعة قالت نبيلة عبيد: "الفكرة منذ ثلاث سنوات لكن الفرصة جاءت الآن، وهحكى بطبيعتى وبأريحية شديدة".
(اليوم السابع)








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