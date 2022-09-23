المؤتمرنت -

عُباد يدشن عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة

دشن أمين العاصمة حمود عباد، اليوم، عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة بمادة السيليكوت، كتجربة بعد التأكد من نجاحها من خلال مؤسسة وصندوق صيانة الطرق.



وفي التدشين في عدد من المقاطع المتضررة بشارع الستين الغربي التي تنفذه الوحدة التنفيذية للصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالأمانة، أشار أمين العاصمة إلى أن من أهم مميزات مادة السيليكوت قدرتها على الحفاظ على الطبقة الإسفلتية من الانهيار، واتساع رقعة الحفريات وتشققات الإسفلت والحد منها.



وأوضح أن هذه المادة تختصر كلفة الإسفلت إلى الثلث، ويتم تنفيذها وفق شروط ومواصفات هندسية وفنية خاصة، إذا توافرت عنصر الأرض الخشنة والميلان لضمان تصريف مياه الأمطار، وذلك بحسب المهندسين المختصين.



بدوره، بيّن مدير الوحدة التنفيذية، المهندس عبد الملك الآنسي، أن 32 طنا من طبقة السيليكوت ستوزع على مساحة ألف و650 مترا مربعا، في إطار مشروع ترميم المقاطع المتضررة في شارع الستين.



وذكر المهندس الآنسي أن مادة السيليكوت عبارة عن خلطة رملية تكون فيها نسبة الإسفلت الخام أكثر من الخلطة الخشنة، وسماكتها تكون أقل من واحد سنتيمتر.. لافتاً إلى أن الطبقة الخشنة تكون سماكتها 5 سنتيمتر بينما الطبقة الإسفلتية الناعمة 3 إلى 4 سنتيمترات.



إلى ذلك، اطّلع أمين العاصمة على الصيانة المنفذة لبعض المقاطع المتهالكة في شارع الزراعة، وبمساحة أربعة آلاف متر مربع، تنفذها الوحدة بإشراف قطاع الأشغال في الأمانة.



وأكد الحرص على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة، استعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بما يليق بعظمة المناسبة ومكانتها في قلوب اليمنيين.