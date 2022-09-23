الجمعة, 23-سبتمبر-2022 الساعة: 08:54 م - آخر تحديث: 08:39 م (39: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
المؤتمر‮.. ‬الشجرة‮ ‬الوارفة
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬علي‮ ‬الجابر‮ ‬الاكهومي‮*
أخبار
المؤتمر نت - دشن أمين العاصمة حمود عباد، اليوم، عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة بمادة السيليكوت، كتجربة بعد التأكد من نجاحها من خلال مؤسسة وصندوق صيانة الطرق

عُباد يدشن عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة

المؤتمرنت -
عُباد يدشن عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة
دشن أمين العاصمة حمود عباد، اليوم، عملية صيانة وسفلتة شوارع الأمانة بمادة السيليكوت، كتجربة بعد التأكد من نجاحها من خلال مؤسسة وصندوق صيانة الطرق.

وفي التدشين في عدد من المقاطع المتضررة بشارع الستين الغربي التي تنفذه الوحدة التنفيذية للصيانة وتطوير الطرق والأماكن العامة بالأمانة، أشار أمين العاصمة إلى أن من أهم مميزات مادة السيليكوت قدرتها على الحفاظ على الطبقة الإسفلتية من الانهيار، واتساع رقعة الحفريات وتشققات الإسفلت والحد منها.

وأوضح أن هذه المادة تختصر كلفة الإسفلت إلى الثلث، ويتم تنفيذها وفق شروط ومواصفات هندسية وفنية خاصة، إذا توافرت عنصر الأرض الخشنة والميلان لضمان تصريف مياه الأمطار، وذلك بحسب المهندسين المختصين.

بدوره، بيّن مدير الوحدة التنفيذية، المهندس عبد الملك الآنسي، أن 32 طنا من طبقة السيليكوت ستوزع على مساحة ألف و650 مترا مربعا، في إطار مشروع ترميم المقاطع المتضررة في شارع الستين.

وذكر المهندس الآنسي أن مادة السيليكوت عبارة عن خلطة رملية تكون فيها نسبة الإسفلت الخام أكثر من الخلطة الخشنة، وسماكتها تكون أقل من واحد سنتيمتر.. لافتاً إلى أن الطبقة الخشنة تكون سماكتها 5 سنتيمتر بينما الطبقة الإسفلتية الناعمة 3 إلى 4 سنتيمترات.

إلى ذلك، اطّلع أمين العاصمة على الصيانة المنفذة لبعض المقاطع المتهالكة في شارع الزراعة، وبمساحة أربعة آلاف متر مربع، تنفذها الوحدة بإشراف قطاع الأشغال في الأمانة.

وأكد الحرص على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة، استعدادا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بما يليق بعظمة المناسبة ومكانتها في قلوب اليمنيين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: اخصائي ينصح بهذه الأغذية للوقاية من الخرف
علوم وتقنية: عطل يضرب "إنستغرام"
رياضة: فرنسا تقهر النمسا.. وكرواتيا تتصدر
رياضة: هولندا تحافظ على صدارتها في دوري الأمم
عربي ودولي: وفاة 34 مهاجراً غرقاً قبالة شواطئ سوريا
اقتصاد: بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة إلى 2.25%
ثقافة: الماجستير بامتياز للباحثة دولة حسين العنسي
رياضة: تونس تفوز ودياً على جزر القمر
أخبار: امرأة تنجب 3 توائم ذكور في مستشفى السبعين
أخبار: عادات مرتبطة بالنّوم تهدّد بالإصابة بمرض خطير!
علوم وتقنية: عادة سيئة تؤدي إلى زيادة بإصابات السرطان
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب عالمياً
عربي ودولي: ألمانيا تتعهد بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا
أخبار: إحياء أربعينية فقيد الوطن الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان
مجتمع مدني: نصائح لمرضى السكر في المولد النبوى
رياضة: أستراليا تتغلب على نيوزيلندا ودياً
فنون ومنوعات: وفاة الفنان هشام سليم
عربي ودولي: زلزال شديد يضرب المكسيك
أخبار: الارصاد يحذر مجددا سائقي المركبات في الطرق الجبلية
عربي ودولي: مصرع وجرح 16 أفغانياً بانفجار في كابول
رياضة: هالاند يظفر بجائزة جديدة في البريميرليغ
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في 8 محافظات
أخبار: أبو علي: ثورة 26 سبتمبر مثلث المنقذ الحقيقي لليمنيين
اقتصاد: الدولار يصل لأعلى مستوى في عقدين
علوم وتقنية: كيفية اكتشاف العلامات الثمانية المبكرة للخرف!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022