المؤتمرنت -

182 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 182 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 47 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرق بعملية تسلل لمجموعة من أفراد مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز.



وأكد المصدر رصد 101 خرق بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



وأفاد المصدر بتسجيل 33 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في ملعاء والروضة والبلق الشرقي في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في الصلو ومقبنة بمحافظة تعز، وكذا في ميدي وحيران وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة.



ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان، استهدفوا بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان الشعبية في المدافن والملاحيظ ورازح وباقم بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي العمود والصباية بوادي جارة وجبل قمبورة بجيزان وباتجاه جبل العمدة والشبكة في نجران.



يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 33 ألفاً و 149 خرقاً، منها 13 ألفاً و899 خرقاً بمحافظة الحديدة.