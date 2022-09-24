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المؤتمر نت - خدمة (YEMEN 4G) سهلة الإدخال ولا تحتاج إلى كابل أو صيانة، ويتم ربط المودم بالشبكة بدون أي إعدادات مسبقة، كما يتميز بسرعات عالية وحجم واسع ومنزلي ثابت.

سرعات عالية وحجم واسع .. تدشين خدمة (YEMEN 4G) في 11 محافظة يمنية

المؤتمرنت -
سرعات عالية وحجم واسع .. تدشين خدمة (YEMEN 4G) في 11 محافظة يمنية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر النمير أن تدشين مشروع النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع (YEMEN 4G) يمثل تحولا نوعيا في خدمات الاتصالات والانترنت.

وأوضح الوزير النمير في مؤتمر صحفي أثناء التدشين أن المشروع سينعكس أثره على المواطنين وبقية القطاعات الخدمية، والتعليمية، والتقنية، والتجارية، والعلمية، والبحثية، وكافة الجوانب التنمية، والمعرفة الشاملة.

وأشار إلى أن مشروع النطاق العريض اللاسلكي بتقنية الجيل الرابع تحت شعار "يد تبني ويد تحمي" ويأتي بالتزامن العيد الثامن لثورة الـ21 من سبتمبر.

وأفاد وزير الاتصالات بأن المشروع دشن في 11 محافظة كمرحلة أولى، ومن ثم إيصال الخدمة لجميع محافظات الجمهورية.

وذكر أنه وعلى الرغم من الحصار والعدوان على اليمن إلا أنه تم بذل جهود كبيرة من وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات لتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت ومواكبة كل جديد.

وبين الوزير النمير أن خدمة مشروع الـ (YEMEN 4G) يمكن إدخالها عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات وهو مودم لاسلكي يوفر سرعات تصل إلى أكثر من 30 ميجا.. مثمنا دعم رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، وأعضاء المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني لقطاع الاتصالات.

كما ثمن جهود كل العاملين بالمؤسسة العامة للاتصالات الذي كان لهم الدور الأبرز في إنجاح هذا المشروع.

بدوره أوضح المدير العام التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، أن مشروعي (YEMEN 4G) والفوترة المتكامل (CBS) تم إعدادهما على مراحل تخللتها تحديات كبيرة منها الحصار ومنع دخول تجهيزات قطاع الاتصالات.

وأشار إلى أن المشروعين استغرقا وقتا كبيرا في التنفيذ.. لافتا إلى أن هناك خطط توسعية وتطويرية في جميع محافظات الجمهورية لتعزيز التغطية وجودتها.

وبين مصلح أن كوادر مؤسسة الاتصالات لن تدخر أي جهد في تقديم الخدمات المتميزة للشعب اليمني الذي صمد طيلة ثمان سنوات من العدوان والحصار.. واعدا بالمزيد من الخدمات على أرقى مستوى وبأسعار معقولة.

ولفت المدير العام التنفيذي إلى أن خدمة (YEMEN 4G) سهلة الإدخال ولا تحتاج إلى كابل أو صيانة، ويتم ربط المودم بالشبكة بدون أي إعدادات مسبقة، كما يتميز بسرعات عالية وحجم واسع ومنزلي ثابت.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر التدشين وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية احمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، و الوكيلين المساعدين للشئون الفنية المهندس عبد الرحمن أبو طالب، ونظم المعلومات حمزة الرازحي، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية (تيليمن) الدكتور علي نصاري، ومدير الهيئة العامة للبريد عمار وهان وعميد المعهد العام للاتصالات عبد الكريم الانسي، ورؤساء القطاعات الإدارية عصام الحملي والفنية المهندس محمد المهدي والتجارية المهندس علي الوادعي، والمالي محمد السريحي، والمدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع.









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