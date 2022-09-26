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المؤتمر نت - رفع الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد

جابر غالب يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر (برقية)

المؤتمرنت -
جابر غالب يهنىء رئيس المؤتمر بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر (برقية)
رفع الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية تهنئة الى الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر جاء فيها :

الاخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
يطيب لي ان ارفع اليكم احر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني التاسع والخمسين لثورة 14 اكتوبر هذه الاعياد الغراء في تاريخ شعبنا اليمني حيث كانت وستظل محل فخر وافتخار لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم .
ان الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر هو احتفاء بعظمة التحولات التي صنعتها هذه الثورة في حياة وتاريخ شعبنا اليمني الذي نال حريته واستقلاله واستطاع ان يلج الى عالم كان معزولا عنه لعقود طويلة في ظل الحكم الامامي والاحتلال البريطاني ،وهو ما تجسد من خلال قيام نظام جمهوري ضمن لشعبنا حقوقه المشروعة .
واليوم ونحن نحتفي باعياد الثورة اليمنية الخالدة فانه من الواجب علينا ان نكون اكثر وفاء لقيمها ومبادئها وفي مقدمة ذلك الدفاع عن الوطن والوحدة والسيادة والاستقلال ضد المعتدي والغازي والمحتل الجديد بشتى الوسائل والسبل والامكانيات المتاحة لنا .
مرة اخرى نجدد لكم التهنئة والعهد بالاستمرار معكم وخلف قيادتكم في الحفاظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية ومجابهة كل المؤامرات التي تستهدفه .
وتقبلوا فائق التحية والتقدير
اخوكم / الشيخ جابر عبدالله غالب
الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








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