الإثنين, 26-سبتمبر-2022 الساعة: 03:49 ص - آخر تحديث: 03:48 ص (48: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
40 عاماً.. إنجازات وتحديات
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
"صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
شوقي‮ ‬شاهر
هل يعيد احرار الجنوب اليمني ارث الوحدة اليمنية و”يقبرون” الانفصال؟
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاح صادق

الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويجدد تمسك المؤتمر بالثورة وقيمها ومبادئها

المؤتمرنت -
الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر ويجدد تمسك المؤتمر بالثورة وقيمها ومبادئها
رفع الامين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي احمد علي محسن برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاح صادق بن امين ابوراس بمناسبة اعياد الثورة اليمنية العيد الستون لثورة السادس والعشرين من سبتمبر والعيد التاسع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر جاء فيها :

الاخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية وبعد
بمناسبة العيد الوطني الستون لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني التاسع والخمسون لثورة14 اكتوبر يسرني ان ارفع اليكم باسمي شخصيا ونيابة عن كافة اعضاء الامانة العامة و قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام خالص التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى جماهير شعبنا اليمني العظيم بهذه الاعياد الوطنية الغالية على كل اليمنيين والتي تجسد عظمة الانجاز الذي استطاع خلاله اليمنيون صنع فجر جديد من الحرية والاستقلال حرية انهت النظام الامامي المتخلف واستقلال طرد المحتل البريطاني البغيض واسس لليمن جمهوريته الجديدة التي ظل الشعب يحلم بها وقدم من اجلها الاحرار والثوار التضحيات الكبيرة والجسيمة بأرواحهم ودمائهم حتى تحققت الاحلام والآمال واصبحت واقعا بعهد جديد ينعم فيه شعبنا بالحرية والاستقلال والمساواة ويستطيع الحصول على حقوقه في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي لم يكن لها وجود .
ان المؤتمر الشعبي العام وهي يحتفي مع كافة ابناء شعبنا اليمني بأعياد ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر ليجدد التأكيد على مضيه في التمسك بثوابتها وقيمها والدفاع عنها ، وفي مقدمة ذلك مواصلة مواقفه في مواصلة الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات الى جانب بقية القوى الوطنية وفي مقدمتها انصار الله ، كما فعل الاباء والاجداد الذين دافعوا عن الثورة والجمهورية ضد ذات المعتدي .
كما ان المؤتمر الشعبي العام سيظل يكرر بوضوح الحديث عن ان منجز اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م وقيام الجمهورية اليمنية وانهاء عقود من التشطير لم يكن فقط تحقيقا لاهم اهداف الثورة اليمنية فحسب بل وكان تجسيدا لكل مفاهيم الوطنية ، ووفاء للثوار والشهداء الذين سقطوا من اجل انهاء النظام الامامي وطرد المحتل البريطاني ، واقامة الجمهورية التي كفلت للشعب حريته وكرامته ،لكن تلك المنجزات ظلت ناقصة في ظل استمرار التشطير فجاءت الوحدة لتكلل النجاحات والانجازات وتجسد وتحقق اهداف الثورة بالوحدة وانهاء التشطير البغيض .
الاخ رئيس المؤتمر
باسمي شحصيا ونيابة عن زملائي في الامانة العامة نجدد لكم العهد باننا سنظل الرجال الاوفيا والمخلصين للمؤتمر وقيمه ومبادئه وخلف قيادتكم من اجل الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية والسعي بكل ما نملك من طاقات للمضي معكم بالمؤتمر نحو بر الامان وتجسيد اهدافه وقيمه الوطنية والوقوف مع بقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي المقدمة انصار الله في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله .
الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى
عاشت الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر وحفظ الله اليمن
اخوكم / غازي احمد علي محسن
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: إيقاد شعلة العيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة بصنعاء
أخبار: الفلكي الشوافي: الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول
أخبار: بيان للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر (نص البيان)
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة
قضايا وآراء: "صناعة الإسمنت".. مستقبل واعد وخطوات بإتجاه تحقيق الإكتفاء الذاتي
أخبار: صنعاء تحتفل باليوم العالمي للصيادلة
قضايا وآراء: رئيس المؤتمر يكتب في عيد 26 سبتمبر.. الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
أخبار: بدء فعاليات المؤتمر الثاني للصناعة الدوائية بصنعاء
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار ويحذر من تدني الرؤية
فنون ومنوعات: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف
وثائق ونصوص: بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ثورة 26 سبتمبر
علوم وتقنية: ما العلاقة بين الشاي ومستوى ضغط الدم؟
رياضة: البرتغال تنتصر.. وإسبانيا تفرط بالصدارة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي البرلماني نشوان الصبري
أخبار: سقوط 11 طفلاً بمتفجرات تحالف العدوان
أخبار: هيئة الطيران تتوعد وكالات السفر بإجراءات صارمة
عربي ودولي: اندلاع مواجهات مع الاحتلال بالطور وسلوان
محافظات: توزيع أدوية علاج الملاريا في حجة
مجتمع مدني: مخيم طبي مجاني لعمال النظافة في ذمار
رياضة: المجر تصفع ألمانيا وإيطاليا توقف إنجلترا
أخبار: 5 أطعمة يمكن أن تسبب جلطات دموية خطيرة
عربي ودولي: روسيا تعلن قتل 300 مرتزقا جنوب اوكرانيا
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار
أخبار: 213 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة
رياضة: إنطلاق البطولة المفتوحة للبولينج في صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022