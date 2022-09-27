المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين “سي أدور”

قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان وفي خرق جديد للهدنة المؤقتة احتجز سفينة بنزين، رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة .



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا يستمر في خرق الهدنة المؤقتة ويحتجز سفينة البنزين "سي ادور" رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وجدد المتوكل التأكيد أن الأمم المتحدة شريكة لتحالف العدوان في القرصنة على سفن الوقود من خلال قيامها بتوجيه طاقم السفينة بالتوجه إلى منطقة الاحتجاز قبالة سواحل جيزان.



ولفت المتوكل، إلى أن هذا الاحتجاز يضاف إلى قائمة الممارسات التعسفية والخروقات التي يرتكبها تحالف العدوان بتواطئ واضح وصريح من قبل الأمم المتحدة.

