المؤتمرنت -

اشادت بقيادته الحكيمة والشجاعة.. دائرة المنضمات الجماهيرية تهنئ ابو راس بـ26 سبتمبر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة العيد الـ60 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، من القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، عضو الامانة العامة، الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:







الاخ المناضل الجسور الشيخ صادق بن امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

بعد التحية

يسرني ويسعدني ان ارفع اليكم أزكي آيات التهاني والتبريكات بإسمي ونيابة عن قيادات وقواعد العمل الجماهيري ومنظمات المجتمع المدني ومن خلالكم الي الاخوة نواب رئيس المؤتمر والامين العام والامناء المساعدون بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة 26 سبتمبر الخالدة والعيد الوطني التاسع والخمسون لثورة 14 أكتوبر.

هذه الاعياد الوطنية العظيمة على قلوب كل اليمنيين شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه، التي اخرجت شمال الوطن من عصر الظلام والاستبداد الى عصر النور والحرية والكرامة، وجنوب الوطن من عصر الاستعمار الي عصر الاستقلال وطرد المحتل البريطاني البغيض ودفع الشعب اليمني ثمناً باهضاً من دماء الشهداء الاحرار الذين بذلوا ارواحهم رخيصة في سبيل نيل الحرية لليمن ارضا وانسانا

وسقوا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن ليعلنوا بها فجرا جديدا وحكما جمهوريا يضمن لابناء شعبنا اليمني العظيم الحرية والكرامة والمساواة ونيل كل حقوقه المشروعة.



الأخ رئيس المؤتمر

ونحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، ووطنا الغالي يتعرض للعدوان والاحتلال من قبل تحالف الشر والعمالة والخيانة والارتزاق، يجب علينا جميعا وعلى كل يمني حر شريف ان نكون يدا واحدة وصفا واحدا في خندق الدفاع عن الوطن وكرامته وسيادته، وهو الموقف الذي جسدتموه في قيادة حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام بالوقوف والانحياز الي جانب الوطن والشعب مع شركائنا انصار الله في مواجهة العدوان الغاشم بكل صلابة وثبات.

وانه لشرف كبير للمؤتمر وللمؤتمرين ان يكون المؤتمر في طليعة القوى المواجهة للعدوان حتي ينال اليمن كامل حريته واستقلاله وتطهير ترابه الطاهر من رجس الاحتلال والعملاء، ويسعد بالاستقلال التام على كافة ترابه وسيادته، وامتلاك قراره السياسي والمضي باليمن نحو البناء والتقدم والازدهار.



الأخ رئيس المؤتمر



إننا في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالامانة العامة وقيادات منظمات المجتمع المدني والعمل الجماهيري نجدها فرصة لنجدد العهد في الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة صادقين مخلصين اوفياء معكم في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام.

عشتم وعاش الوطن والمؤتمر

وكل عام والجميع بالف خير



وتقبلوا فائق المودة والاحترام



اخوكم / الشيخ سيف عبدالولي الهياشي

القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الامانة العامة

