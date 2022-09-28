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المؤتمر نت - وما يبعث على الفخر ان المؤتمر الشعبي العام، يبقى في طليعة من يستحضر قيم وأهداف الثورة اليمنية

إعتزاز واشادة بمواقف المؤتمر.. القطاع النسوي يهنئ ابو راس بـ26 سبتمبر

المؤتمرنت -
إعتزاز واشادة بمواقف المؤتمر.. القطاع النسوي يهنئ ابو راس بـ26 سبتمبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة اعياد الثورة اليمنية (26 سبتمبر- 14 اكتوبر- 30 نوفمبر) من الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، فاطمة الخطري، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الوطني/ الشيخ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم
الأخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الكرام
الأخ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام
الأخوة الأمناء المساعدون

تحية طيبة وبعد:

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني وأطيب التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الـ60 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

هذه الثورة التي نرقب اليوم بغبطة واعتزاز احتفاء شعبنا اليمني الثائر بذكراها الـ 60 أحد أعظم ثورات التاريخ، ونؤمن أن هذا الزخم والألق الذي يتملك وجدان اليمنيين بهذه الذكرى هو ابلغ رسالة شعبية لقوى العدوان المستمرة في التنكيل بشعبنا اليمني للعام الثامن على التوالي .

وما يبعث على الفخر ان المؤتمر الشعبي العام، يبقى في طليعة من يستحضر قيم وأهداف الثورة اليمنية وغاياتها السامية، ويقتدي بمآثر مناضليها الأحرار ودربهم في التضحية من أجل رفعة الوطن وكرامة أبنائه.

وبهذه المناسبة، نجدد العهد لكم أننا سنمضي بعزم وإباء ، مع كل القوى الخيرة نحو تحقيق ما تبقى من الأهداف الستة العظيمة لثورة سبتمبر لاعلاء قيم الجمهورية ،قيم العدال والمساواة وتحقيق الحياة الكريمة لليمنيين.
وكل عام وانتم بخير.

فاطمة الخطري
الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام








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