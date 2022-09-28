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المؤتمر نت - توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء مغبرة نسبياً

توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء مغبرة نسبياً

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار متفرقة وأجواء مغبرة نسبياً
توقع المركز الوطني للأرصاد الجـوية، هطول أمطار رعدية متفرقة على عدد من المحافظات، وأجواء مغبرة نسبياً في المناطق الصحراوية و أجزاء من المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أثناء الفترة المسائية على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية لمحافظات أبين ، شبوة ، حضرموت والمهرة.

وقد تشمل الأمطار أجزاء متفرقة من السواحل الغربية لمحافظتي تعز ، الحديدة والمناطق الداخلية منها، وأجزاء من مرتفعات محافظات تعز، لحج، إب، الضالع، ريمة و المحويت، ومناطق متفرقة من محافظات ذمار، حجة، صنعاء وعمران.

و حسب المركز قد تمتد الأمطار المتفرقة إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، أبين وشبوة .

وأشار إلى استمرار الأجواء مغبرة نسبياً (خفيفة الكثافة) في المناطق الصحراوية و أجزاء من المرتفعات الغربية و الهضاب الداخلية.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة السرعة على غرب أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة .

ونبه المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الضباب والغبار.

ودعا مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الغبار.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم قياسها في محطة الرصد بالمحويت بلغت 6.3 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية و الهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق المحطات.








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