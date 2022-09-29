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المؤتمر نت - يصنّف المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض، أمراض القلب، باعتبارها السبب الرئيسي لوفيات الرجال

7 إجراءات ضرورية للوقاية من "قاتل الرجال الأول"

المؤتمرنت -
7 إجراءات ضرورية للوقاية من "قاتل الرجال الأول"
يصنّف المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض، أمراض القلب، باعتبارها السبب الرئيسي لوفيات الرجال.

وفي الولايات المتحدة، يموت شخص واحد كل 34 ثانية بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتتطور أمراض القلب والأوعية الدموية عند الرجال في سن أصغر مما يحدث عند النساء، كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية بمقدار الضعف.

كيف تحدث أمراض القلب؟
• القلب عضلة قوية تساعد على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.
• لدى المصابين بأمراض القلب، تتراجع قوة ضخ الدم بسبب تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين.
• الشرايين هي القنوات التي يستخدمها الدم للانتقال إلى جميع أجزاء الجسم، ويجب أن تظل هذه القنوات مفتوحة من أجل الدورة الدموية المثلى.
• يسمى تراكم المواد الدهنية بتصلب الشرايين، والذي يمكن أن يحدث بسبب تناول المواد الغذائية الغنية بالدهون والتدخين والاستهلاك المفرط للكحول.
• يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكري ومستويات الكوليسترول المرتفعة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بمرور الوقت.

لماذا تصيب أمراض القلب الرجال أكثر من النساء؟
• ليس من الواضح سبب إصابة الرجال بأمراض القلب أكثر من النساء، لكن يُعتقد أن الذكور أقل عرضة لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي مقارنة بنظرائهم من الإناث، كما يميل الرجال أيضا إلى الشرب والتدخين أكثر، وتكون زيارتهم للأطباء أقل.
• سبب رئيسي آخر لارتفاع معدل أمراض القلب لدى الرجال هو أنه من المرجح أن يكون لديهم وظائف أكثر إرهاقا ولكن احتمال قدرتهم على التعامل مع الإجهاد الإضافي أقل من النساء، حسبما ذكر موقع "ذا مانوال".
• أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال في الولايات المتحدة، ففي عام 2021 وحده، يُعتقد أن أمراض القلب أودت بحياة 382776 رجلا.
• يمكن أن يكون الموت مفاجئا ولا يأتي بأي علامات تحذيرية، لدرجة أن نصف الذكور الذين يموتون بأمراض القلب لا تظهر عليهم أي من الأعراض التقليدية قبل الموت.
• إذا كانت الأعراض موجودة، فإنها عادة ما تقيد ما يمكن للأفراد القيام به من حيث النشاط بسبب ضيق التنفس والألم.

ما هي أعراض الإصابة بأمراض القلب؟
- تشمل العلامات التقليدية لأمراض القلب ألم الصدر الذي يشار إليه أحيانا بالذبحة الصدرية والدوخة والغثيان والشعور بالإغماء والنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب.
- في حالة وجود أي من هذه الأعراض، يجب على الرجال المصابين مراجعة الطبيب على الفور لإجراء مزيد من الاختبارات.
- تعد فحوصات التصوير المقطعي وفحوصات الدم وتصوير الأوعية التاجية مجرد عدد قليل من الطرق المستخدمة لتشخيص هذا المرض.

ما الإجراءات التي يمكن أخذها للوقاية من أمراض القلب؟
1- خفض معدل ضغط الدم
2- مراقبة مستويات الكوليسترول
3- الحرص على عدم الإصابة بالسكري
4- الامتناع عن التدخين
5- التحكم بمستويات التوتر
6- الحصول على قسط كاف من النوم باستمرار
7- إجراء الفحوصات الطبية العامة بشكل دوري








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