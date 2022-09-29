المؤتمرنت -

رصد 177 خرقاً للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 177 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء نجران، و33 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على مواقع الجيش في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.



وذكر المصدر أنه تم تسجيل خرق باستحداث تحصينات في الحبيل جوار الهناجر في الفاخر بمحافظة الضالع.



وأكد المصدر تسجيل 113 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب.



وأفاد المصدر بأن المرتزقة شنوا قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش في الصلو ومقبنة بمحافظة تعز، وفي بني حسن وحرض وحيران والطينة والمزرق بمحافظة حجة، كذا في الملاحيظ والمدافن وكتاف والبقع بمحافظة صعدة.



وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش في حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وباتجاه مواقع الجيش في العمود والصيابة بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.