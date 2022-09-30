المؤتمرنت -

حصيلة خروقات قوى العدوان خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 140 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 28 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.



وأشار المصدر إلى رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على مواقع الجيش في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.



وأكد المصدر رصد 84 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش في البلق الشرقي ورغوان بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش في بني حسن وحرض وحيران بمحافظة حجة، وباتجاه مواقع المرابطين في الملاحيظ والمدافن ورازح بمحافظة صعدة.



وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً استهدف مواقع الجيش في حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الأبطال في مقبنة بمحافظة تعز وكذا باتجاه مواقع الجيش في الباروكية والمطعن بجيزان وفي ميمنة البقاع بنجران.



يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 34 ألفاً و441 خرقاً، النصيب الأكبر منها في محافظة الحديدة بواقع 14 ألفاً و454 خرقاً، وتوزعت بقية الخروقات على مختلف المحافظات.