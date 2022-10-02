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أخبار
المؤتمر نت - 6 غارات عدوانية وقصف صاروخي ومدفعي مكثف على الجيش واللجان

6 غارات عدوانية وقصف مكثف على الجيش واللجان

المؤتمرنت -
6 غارات عدوانية وقصف مكثف على الجيش واللجان
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 170 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 45 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان والمرتزقة ارتكبوا 6 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في شمال وشرق وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل 7 خروقات باستحداث تحصينات في غرب هناجر الحيمة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وفي قرية بيت عكيش في حيس وفي شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ولفت المصدر إلى رصد خرق بقصف صاروخي باتجاه مواقع الجيش في حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر تسجيل 81 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم رصد 30 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع الجيش في البلق الشرقي والطلعة ورغوان والكسارة بمحافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش في ميدي وحرض وبني حسن وحيران بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ ومنبه والمدافن بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش في حيس بمحافظة الحديدة، وباتجاه مواقع المرابطين في العمود بوادي جارة والكمب القديم وجبل تويلق في جيزان.








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