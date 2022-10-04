المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقة مع عواصف رعدية أحياناً على عدة محافظات وأجواء حارة نسبياً على الصحارى والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة مع عواصف رعدية أحيانا على أجزاء من المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب و ريمة.



وقد تشمل الأمطار السواحل الغربية والسهول والمرتفعات الداخلية منها لمحافظات تعز ، الحديدة ، حجة.



كما توقع المركز أجواء حارة نسبياً خلال الظهيرة على الصحاري والمناطق الساحلية تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى مابين 34-39 درجة مئوية.



ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، ومن تدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو الشابورة المائية في الطرقات والمنعطفات الجبلية .



كما نبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة نسبيا .



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز-الحوبان : 14.9 ملم، إب : 4.8، حجة: 2.6ملم.



وهطلت أمطار متفرقة بعضها غزيرة على أجزاء من المرتفعات والسواحل الغربية خصوصا على محافظتي الحديدة وذمار، وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

