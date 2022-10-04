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المؤتمر نت - يخوض المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، ظهر يوم غدٍ الأربعاء مباراة مع منتخب بوتان في مستهل مشواره ضمن التصفيات الآسيوية التي تحتضنها عاصمة

ناشئو اليمن يستهل مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة بوتان غداً

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن يستهل مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة بوتان غداً
يخوض المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، ظهر يوم غدٍ الأربعاء مباراة مع منتخب بوتان في مستهل مشواره ضمن التصفيات الآسيوية التي تحتضنها عاصمة بنجلادش دكا.

ويلعب الأحمر الصغير بقيادة المدرب الوطني محمد حسن البعداني ومساعده هيثم الأصبحي ومدرب الحراس محمد نجاد، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات، سنغافورة، بنجلادش وبوتان.

ويدخل منتخب اليمن للناشئين، اللقاء بحثاً عن خطف نتيجة المباراة وتأمين الثلاث النقاط والمنافسة على نيل صدارة المجموعة وانتزاع بطاقة العبور لنهائيات كأس آسيا، في حين يكتنف الغموض مستوى بنجلادش الذي يسعى لإحداث المفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية.

ووفقاً لنظام التصفيات، يتأهل متصدري المجموعات العشر، إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحل ثانياً، إلى نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في مايو المقبل دون معرفة الدولة المستضيفة عقب اعتذار البحرين على استضافتها.

وكان المنتخب الوطني للناشئين، شارك مؤخراً في بطولة كأس العرب للناشئين التي احتضنتها مدينة وهران الجزائرية ووصل للمربع الذهبي عقب خسارته من المغرب 0-2.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت العاصمة صنعاء، على قناة السعيدة.








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