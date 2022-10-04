المؤتمرنت -

تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل “سوبرانو سيرين”

أفادت شركة النفط اليمنية، اليوم، بأن تحالف العدوان احتجز سفينة ديزل جديدة ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح دخول أممية.



وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الديزل “سوبرانو سيرين ” على الرغم من تفتيشها في جيبوتي وحصولها على تصريح آلية التحقق والتفتيش (UNIVM).



وأشار إلى أن هذه السفينة ماتزال ضمن استحقاقات التمديد الثاني لاتفاق الهدنة المؤقتة والتي لم تسلم من عوائق الحصار والقيود التعسفية.



وحمّل المتوكل تحالف العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الممارسات التعسفية والقيود وما يترتب عليها من تداعيات جسيمة.