الخميس, 06-أكتوبر-2022 الساعة: 05:28 م - آخر تحديث: 05:05 م (05: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - الشعب اليمني يريد إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتعامل مع تأثيرات العدوان الاقتصادية والمعيشية

وزير الخارجية منتقداً بيان مجلس الأمن : مطالب صنعاء إنسانية وحقوق بحتة

المؤتمرنت -
وزير الخارجية منتقداً بيان مجلس الأمن : مطالب صنعاء إنسانية وحقوق بحتة
استهجن وزير الخارجية المهندس هشام شرف، البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن أمس ومحاولته قلب الحقائق وإظهار صنعاء أنها من يتشدد في وضع مطالب مبالغ فيها كشروط لتمديد الهدنة في انحياز واضح مع الطرف الآخر وتجاهل للوضع الإنساني المتدهور منذ ثمانية أعوام.

وأكد الوزير شرف أن مطالب صنعاء واضحة ولا تحتمل أي لبس باعتبارها مطالب إنسانية وحقوق بحتة، تخفف إلى حد ما من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن، التي تعد الأسوأ على مستوى العالم، أوجدها تحالف دول العدوان طيلة الثمان السنوات الماضية.

ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء العدوان العسكري والحصار الشامل، الذي لا يستند إلى أي مبرر شرعي أو قانوني.. وقال" إن العدوان والحصار الحاصل في اليمن مخالف لولاية مجلس الأمن التي حصرها ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وبالتالي على مجلس الأمن ألا يتحول إلى منصة دولية تبرر وتشرعن لأجندة وسياسية دول العدوان".

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة تضافر الجهود محلياً وإقليمياً ودولياً لتحقيق سلام عادل ومستدام يخدم الشعب اليمني.

وجدد الدعوة للإقليم والعالم لإدراك جدية موقف صنعاء الذي عبر عنه المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن مطالب صنعاء إنسانية وتهدف لضمان إنجاح أي هدنة قد يتم الاتفاق عليها، وبحيث لا تتحول إلى حالة من اللا حرب واللا سلم بل وتطيل من تأثيرات الحصار والعدوان، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الإقليمي والدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عدم الاكتفاء بالعمل من أجل تمديد هدنة بعد أخرى.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الوزير شرف إلى أن الشعب اليمني يريد إنهاء العدوان العسكري ورفع الحصار الشامل والتعامل مع تأثيرات العدوان الاقتصادية والمعيشية، والتفرغ لإعادة البناء والإعمار وإيجاد علاقات جوار قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في الإقليم، ما لم فالعواقب يدركها الجميع وعلى رأسهم دول العدوان على اليمن.










أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يهزم شاختار ويقترب من دور الـ16
رياضة: باريس يعادل بنفيكا.. وانتصار أول ليوفنتوس
رياضة: تشيلسي يضرب ميلان بثلاثية في دوري الأبطال
رياضة: سيتي يعزز صدارته.. ودورتموند يصعق إشبيلية
عربي ودولي: 25 قتيلاً بحادث سقوط حافلة في الهند
علوم وتقنية: ملوثات الهواء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
محافظات: حجة.. تدشين حملة نظافة في عبس
علوم وتقنية: الفياغرا لعلاج السرطان؟
عربي ودولي: الشيخ أحمد النواف رئيساً لوزراء الكويت
اقتصاد: روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا
أخبار: تقرير: ارتفاع الأسعار تزيد من نسب المجاعة في اليمن
أخبار: السبت إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
أخبار: انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في 4 محافظات
رياضة: منتخب اليمن يكتسح بوتان بـ8 أهداف
رياضة: إنتر يداوي جراحه بالفوز على برشلونة
رياضة: صلاح يقود ليفربول للفوز على رينجرز
أخبار: الامين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ صالح العمري
رياضة: بايرن يكتسح فيكتوريا في دوري الأبطال
فنون ومنوعات: 3 باحثين يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء
عربي ودولي: الكاظمي: وقعنا عقود مع شركات نفطية كبرى
أخبار: صنعاء.. بدء صرف نصف معاش أكتوبر 2018
قضايا وآراء: أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أخبار: ما تأثير تناول مشروبات "الدايت" على صحتك؟
أخبار: 3 غارات على حيس وتحليق مكثف في أجواء الحديدة
أخبار: تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل “سوبرانو سيرين”
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022