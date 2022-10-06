المؤتمرنت -

ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن ارتفع بنسبة 14.7% خلال شهر سبتمبر 2022، من إجمالي عددهم منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي.



وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن مصفوفة تتبع النزوح (DTM) التابعة لها، سجلت دخول ما يقدر بـ47.020 مهاجراً أفريقياً خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 14.7% عن شهر أغسطس السابق الذي وصل فيه العدد إلى 40.979 مهاجراً منذ مطلع العام 2022.



وأضافت المنظمة بأن عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن في سبتمبر الماضي، بلغ 6.041 مهاجراً، وبانخفاض قدره 8% مقارنة بالشهر السابق له (أغسطس) الذي شهد دخول 6.542 مهاجراً.



وبحسب المصفوفة فإن محافظة شبوة شهدت زيادة في عدد الوافدين خلال سبتمبر بنسبة 10% مقارنة بشهر أغسطس، على عكس لحج التي شهدت انخفاضاً في نفس الفترة بنسبة 25%.



أما بالنسبة لجنسيات المهاجرين، فقد شكل الإثيوبيون الغالبية بنسبة 91%، بينما جاء الصوماليون بنسبة حوالي 9%. كما أن أكثرية المهاجرين كانوا من الذكور بنسبة 66%، إضافة إلى 22% من النساء، و8% من الأولاد و4% من الفتيات.