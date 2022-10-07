الجمعة, 07-أكتوبر-2022 الساعة: 01:04 ص - آخر تحديث: 12:33 ص (33: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الداخلية عن منع دخول القاطرات والمركبات الكبيرة إلى العاصمة صنعاء إبتداءاً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة

بدءاً من اليوم.. منع دخول القاطرات إلى صنعاء

المؤتمرنت -
بدءاً من اليوم.. منع دخول القاطرات إلى صنعاء
أعلنت وزارة الداخلية عن منع دخول القاطرات والمركبات الكبيرة إلى العاصمة صنعاء إبتداءاً من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 11 ربيع الأول 1444هـ.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الترتيبات الأمنية التي اتخذتها الوزارة لتأمين وتسهيل حركة مرور الحشود المتوافدة إلى العاصمة للمشاركة في الفعالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة الالتزام بذلك، علماً بأن هذا المنع سارٍ حتى مساء السبت 12 ربيع الأول 1444هـ، 8 أكتوبر 2022م.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: فوز يونايتد وسوسيداد وتعادل شتورم وهلسنكي
فنون ومنوعات: دمى من أعقاب السجائر لأجل بيئة نظيفة!
عربي ودولي: برلمان مولدوفا يمدد حالة الطوارئ 60 يوماً
محافظات: تواصل حملة إزالة المخالفات بالامانة
عربي ودولي: كوريا الجنوبية: 12 مقاتلة حلقت قرب حدودنا
أخبار: ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن
عربي ودولي: روسيا: نراقب الوضع في شبه الجزيرة الكورية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 4%
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: الأمين العام يعزي الإعلامي مصطفى سنان بوفاة والده
أخبار: وزير الخارجية منتقداً بيان مجلس الأمن : مطالب صنعاء إنسانية وحقوق بحتة
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفرقة في 8 محافظات
رياضة: ريال مدريد يهزم شاختار ويقترب من دور الـ16
رياضة: باريس يعادل بنفيكا.. وانتصار أول ليوفنتوس
رياضة: تشيلسي يضرب ميلان بثلاثية في دوري الأبطال
رياضة: سيتي يعزز صدارته.. ودورتموند يصعق إشبيلية
علوم وتقنية: رائحة الفم تكشف إصابة الكبد
عربي ودولي: 25 قتيلاً بحادث سقوط حافلة في الهند
علوم وتقنية: ملوثات الهواء تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
محافظات: حجة.. تدشين حملة نظافة في عبس
أخبار: 131 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
علوم وتقنية: الفياغرا لعلاج السرطان؟
عربي ودولي: الشيخ أحمد النواف رئيساً لوزراء الكويت
اقتصاد: روسيا تستأنف ضخ الغاز إلى إيطاليا
أخبار: استشهاد وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم في مأرب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022