الأحد, 09-أكتوبر-2022 الساعة: 06:40 م - آخر تحديث: 06:22 م (22: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أساس فِكر الدولة الرأسمالية الغربية الاستعمارية
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هؤلاء‮ ‬على‮ ‬المحك
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
ليس مجرد شعار ..بل ثورة
توفيق الشرعبي
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أربعون عاماً من مسيرة النجاحات المؤتمرية
خالد سعيد الديني
أبو راس عمق الولاء والانتماء للوطن والمؤتمر .. وعنوان للقيادة والمسئولية
راسل‮ ‬القرشي
لماذا الشيخ/ (صادق امين ابوراس)؟!
محمد اللوزي
أخبار
المؤتمر نت - نجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه العريض بأربعة أهداف نظيفة على نظيره ومضيفه بنجلاديش، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لتصفيات المجموعة الخامسة

ناشئو اليمن يتأهلون لنهائيات كأس آسيا بالعلامة الكاملة

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن يتأهلون لنهائيات كأس آسيا بالعلامة الكاملة
نجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه العريض بأربعة أهداف نظيفة على نظيره ومضيفه بنجلاديش، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية للمجموعة الخامسة.

وتقدم الأحمر اليمني الصغير في النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق أنور الطريقي في الدقيقة 24 من علامة الجزاء، قبل أن يعزز زميله محمد وهيب النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36، وأضاف عادل عباس الهدف الثالث في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني واصل نجوم اليمن التألق وبسط السيطرة الميدانية، حيث عزز اللاعب محمد البرواني النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 78، في المقابل حاولت بنجلاديش حفظ ماء الوجه بتسجيل هدف على أقل تقدير، لكنهم وجدوا صلابة دفاعية وتنظيم انسيابي في الملعب، لينتهي اللقاء يمانياً خالصاً بالطول والعرض.

بهذا الفوز الثمين يحقق ناشئو اليمن العلامة الكاملة حيث تصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليبلغ نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023.

وكان الأحمر الصغير الذي يقوده المدرب الوطني محمد حسن البعداني استهل مشواره في التصفيات بفوز كبير على بوتان بثمانية أهداف نظيفة، كما تغلب على المنتخب السنغافوري بسداسية نظيفة.

وسجّل المنتخب الوطني للناشئين في هذه التصفيات 18 هدفاً، وحافظ على شباكه نظيفة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يهزم خيتافي ويتصدر الليغا مؤقتاً
رياضة: ميلان يقهر يوفنتوس بثنائية بالدوري الإيطالي
رياضة: نيوكاسل يقفز إلى الخامس بخماسية برنتفورد
رياضة: دورتموند يقتنص تعادلاً قاتلاً من بايرن
رياضة: تشيلسي يكتسح وولفرهامبتون
رياضة: إنتر ميلان يهزم ساسولو في الدوري الإيطالي
رياضة: فوز ليفركوزن وبوخوم وتعادل ماينز وأوغسبورغ
رياضة: توتنهام يتغلب على برايتون بصعوبة
رياضة: سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ويتصدر
عربي ودولي: شهداء وجرحى برصاص الاحتلال بمخيم جنين
فنون ومنوعات: اكتشاف أطول أشجار الأمازون
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب عند التسوية
محافظات: الحديدة.. عرض بحري احتفاء بالمولد النبوي
أخبار: حشود جماهيرية تتوافد إلى ميدان السبعين إحتفاء بالمولد النبوي
أخبار: 91 انتهاكاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: الصيام المتقطع يقلل خطر الإصابة بالزهايمر
أخبار: الألعاب النارية تضيئ سماء صنعاء إبتهاجاً بالمولد النبوي
محافظات: رفع 51 ألف طن من المخلفات بالأمانة
أخبار: بن عايود لـ طلاب سقطرى: أنتم خير سفراء علم للارخبيل
عربي ودولي: العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات في تقوع
أخبار: منظمة تحذر من أدوية للسعال مصنعة في الهند
فنون ومنوعات: صفعته بعد طلب زواجها.. والسر بالخاتم
أخبار: عُباد يدعو للاحتشاد في المهرجان المحمدي بميدان السبعين
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
محافظات: فتح طريق بني جمال في قفل شمر بحجة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2022