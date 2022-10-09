المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يتأهلون لنهائيات كأس آسيا بالعلامة الكاملة

نجح المنتخب اليمني للناشئين في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه العريض بأربعة أهداف نظيفة على نظيره ومضيفه بنجلاديش، في اللقاء الذي جمعهما اليوم في ختام الدور التمهيدي للتصفيات الآسيوية للمجموعة الخامسة.



وتقدم الأحمر اليمني الصغير في النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق أنور الطريقي في الدقيقة 24 من علامة الجزاء، قبل أن يعزز زميله محمد وهيب النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36، وأضاف عادل عباس الهدف الثالث في الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني واصل نجوم اليمن التألق وبسط السيطرة الميدانية، حيث عزز اللاعب محمد البرواني النتيجة بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 78، في المقابل حاولت بنجلاديش حفظ ماء الوجه بتسجيل هدف على أقل تقدير، لكنهم وجدوا صلابة دفاعية وتنظيم انسيابي في الملعب، لينتهي اللقاء يمانياً خالصاً بالطول والعرض.



بهذا الفوز الثمين يحقق ناشئو اليمن العلامة الكاملة حيث تصدر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، ليبلغ نهائيات كأس آسيا للناشئين 2023.



وكان الأحمر الصغير الذي يقوده المدرب الوطني محمد حسن البعداني استهل مشواره في التصفيات بفوز كبير على بوتان بثمانية أهداف نظيفة، كما تغلب على المنتخب السنغافوري بسداسية نظيفة.



وسجّل المنتخب الوطني للناشئين في هذه التصفيات 18 هدفاً، وحافظ على شباكه نظيفة.