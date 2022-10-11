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المؤتمر نت - أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن جفاف الفم الشديد أو المتكرر هو من الأعراض المزعجة جدا، وقد يكون ناجما عن مرض ما أو تأثيرات خارجية

طبيب يكشف أسباب جفاف الفم

المؤتمرنت -
طبيب يكشف أسباب جفاف الفم
أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن جفاف الفم الشديد أو المتكرر هو من الأعراض المزعجة جدا، وقد يكون ناجما عن مرض ما أو تأثيرات خارجية.

ويشير مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى أن الكثيرين يتغاضون عن جفاف الفم، مع انه مزعج، خاصة عندما يتزامن مع أعراض مؤلمة، قد تشير إلى أمراض خطيرة. لذلك فإن جفاف الفم المستمر، هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب.

ووفقا له، يعاني الكثيرون من مشكلة جفاف الفم، وبصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البلعوم الأنفي، ما يجعلهم يتنفسون عبر الفم في المنام.

ويقول، "يشخرون عندما ينامون، وعندما يستيقظون يشعرون بجفاف الفم. هذه حالة واحدة فقط، وهي مرتبطة بمشكلة انسداد البلعوم الأنفي"، وفقاً لروسيا اليوم.

ولكن يمكن أن يشير جفاف الفم، إلى مشكلات صحية، لذلك من الضروري مراجعة الطبيب بسببها. لأنه في بعض الأحيان قد يكون بسبب الإصابة بمتلازمة شوغرن (Sjögren's syndrome)‏.

ويقول، "عندما لا تعود الأجسام المضادة، التي تدافع عنا تتمكن من التفريق بين العدو والصديق، تبدأ تهاجم الغدد التي تفرز اللعاب والدموع. ومن هنا تأتي متلازمة جفاف العين. وجفاف الفم أيضا".

ويؤكد مياسنيكوف، على أن من الضروري تشخيص المرض مبكرا، لأنه في هذه الحالة يصبح قابلا للعلاج.

ويضيف، يمكن أن يكون جفاف الفم إشارة إلى أن الجسم بكامله يعاني من الجفاف. كما أن هناك أدوية كثيرة تسبب جفاف الفم، وهذا ما يذكر عادة في تعليمات استخدامها. ومن بين هذه الأدوية - مضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم. ويمكن أن تسبب مشكلاتٌ في الأسنان جفاف الفم أيضا.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشعور دوريا بجفاف الفم قد يكون علامة تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم أي الإصابة بمرض السكري.








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