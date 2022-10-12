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المؤتمر نت - اغلقت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بأمانة العاصمة اليوم محل تجاري يبيع ملابس أطفال عليها علم كيان العدو الصهيوني

صنعا.. إغلاق محل يبيع ملابس عليها العلم الصهيوني

المؤتمرنت -
صنعا.. إغلاق محل يبيع ملابس عليها العلم الصهيوني
اغلقت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بأمانة العاصمة اليوم محل تجاري يبيع ملابس أطفال عليها علم كيان العدو الصهيوني.

واكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر عدم التساهل مع المتورطين باستيراد وتداول البضائع الإسرائيلية أو تلك التي تحمل شعارات لكيان العدو الإسرائيلي.

وعبر الوزير المطهر عن شكره لتفاعل المواطنين والابلاغ على تلك المخالفات.. مشيرا الى ان الرقابة المجتمعية لها دور فاعل في مساندة العمل الرقابي لمكاتب الصناعة على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات.

من جهته أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ماجد السادة ان الفرق الميدانية وبناء على توجيهات وزير الصناعة، قامت بمصادرة عينات تلك البضائع ومن خلالها تم الوصول إلى مستورد تلك الكمية.

بدوره أشار نائب مدير مكتب الصناعة بالأمانة محمد سودان إلى أن الفرق الميدانية أغلقت محل التاجر الذي قام باستيراد تلك الكمية .. مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإحالته الى الجهات المختصة.








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