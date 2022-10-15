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المؤتمر نت - قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع إلى المستشفى للاطمئنان على صحته

أمين عام المؤتمر يزور عضو اللجنة العامة بن ضبيع ويطمئن على صحته

المؤتمرنت -
أمين عام المؤتمر يزور عضو اللجنة العامة بن ضبيع ويطمئن على صحته
قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، بزيارة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع إلى المستشفى للاطمئنان على صحته.

وخلال الزيارة نقل الأمين العام إلى الأستاذ عبيد بن ضبيع عضو اللجنة العامة تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس وتمنياته له بسرعة الشفاء العاجل والعودة لممارسة مهامه الوطنية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومهامه التنظيمية.

واستمع الأمين العام إلى تقرير مفصل من مدير المستشفى الدكتور هلال البحري عن الحالة الصحية للأستاذ عبيد بن ضبيع، مؤكداً أنه تحسن كثيراً ويتماثل للشفاء والحمدلله.

من جانبه عبر الأستاذ عبيد بن ضبيع عن شكره وتقديره لرئيس المؤتمر الأخ صادق أمين أبوراس وللأمين العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن على اهتمامهم ومتابعتهم اليومية لحالته الصحية، مؤكداً أن هذا ليس بغريب على قيادة المؤتمر التي تولي كوادرها وأعضائها الاهتمام والمتابعة الدائمة.

رافق الأمين العام في زيارته رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية عضو الأمانة العامة خالد الفقيه ورئيس المركز الإعلامي عضو الأمانة العامة عبدالملك الفهيدي.








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