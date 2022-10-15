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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري

الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بالعيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:

الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم
الأخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الكرام
الأخ أمين عام المؤتمر الشعبي العام
الأخوة الأمناء المساعدون

تحية طيبة وبعد:

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني واطيب التبريكات بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيد.

لقد شكلت ثورة 14 أكتوبر 1963م التي تفجرت شرارتها الاولى من على جبال ردفان الاشم؛ بقيادة الشهيد راجح لبوزه ورفاقه الثوار الأباة الذين صدقوا مع الله ومع الوطن عندما حملوا راية الثورة بعد عام من قيام الثورة الخالدة 26 سبتمبر 1962م والتي شكلت منعطفا هاما في النضال الثوري لليمنيين، لتؤكد واحدية الثورة اليمنية ومعبرة عن إرادتهم الحرة التي لا تقهر، ولا تقبل الذل والخضوع، فانتصروا على اعتى امبراطورية استعمارية كانت لاتغيب عنها الشمس، متوجين تلك المسيرة الثورية النضالية برحيل آخر جندي من جنود الاستعمار البريطاني في. 30 نوفمبر 1967، لتعطي درس للعالم بأن اليمن لا تخضع ولا تتقبل المحتل قديما وحديثا مهما تخفى وحاول تجميل صورته عبر ادواته.

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة ندعو المولى العلي القدير أن يعيدها وقد تخلص الشعب اليمني من المحتل الجدد وبهزيمة المعتدين، وتوج صموده الأسطوري بانتصار إرادة اليمنيين في العيش بحرية وسلام وإخاء وتشارك حقيقي في بناء وطننا الذي يتسع لنا جميعاً، ولنحافظ معاً على يمننا الغالي وسيادته واستقلاله وإفشال كل المؤامرات التي يحيكها الأعداء المتربصين بأمنه واستقراره ووحدته.


فاطمة الخطري - الأمين العام المساعد لقطاع المراه بالمؤتمر الشعبي العام








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