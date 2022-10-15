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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة

فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابوراس بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة

المؤتمرنت -
فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابوراس بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، بمناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، الثورة التي انطلقت من جبال ردفان الشامخة والتف حولها الأبطال والثوار من كل أنحاء اليمن ليزلزلوا الأرض تحت أقدام الإستعمار البريطاني في الجزء الجنوبي من الوطن، حتى إجبار الإستعمار على الرحيل مهزوماً مدحورا في الـ30 من نوفمبر 1967.

واكدت البرقيات إن ثورة 14 أكتوبر كانت تعبيراً صادقاً عن ضيق اليمنيين بنير الاحتلال البريطاني وتعطشهم للحياة الحرة الكريمة، مشيرة الى تحدي أبطال ثورة 14 اكتوبر بإمكانياتهم البسيطة لأعتى قوة استعمارية عرفها التاريخ، ووقفوا بإيمانهم وإرادتهم في وجه الإمبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس لنيل الحرية والاستقلال، فكانت ثورة 14 اكتوبربذلك واحدة من أعظم الثورات التحررية التي عرفها التاريخ الحديث.

ولفتت البرقيات الى حلول هذه المناسبة الوطنية الغالية، واليمنيين مستمرون في خندق المواجهة مع المستعمر الجديد الذي جاء بعباءة مايسمى التحالف العربي لغزو اليمن واحتلال اراضيه ونهب ثرواته.

مشددة في هذا السياق على اهمية إعادة الاعتبار لثورة الرابع عشر من أكتوبر من خلال الثبات والصمود على الموقف الوطني المناهض بالقول والفعل لكل أشكال التبعية والارتهان والرافض والمقاوم لكل أشكال الاحتلال والاستعمار والوصاية والهيمنة الخارجية.

وجددت فروع المؤتمر التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام المنحازة الى صفوف الشعب ووقوفه مع بقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي مقدمتهم انصار الله، وحرصه على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية، كما اشادت بحكمة رئيس المؤتمر الشعبي العام وحنكته السياسية في ادارة شئون المؤتمر خلال مرحلة عاصفة بالتحديات.

وأكدت البرقيات تجديد الولاء التنظيمي للقيادة السياسية المنتخبة وتمسكهم بمبادئ واهداف الميثاق الوطني وبرامج المؤتمر السياسية، محافظين على المكتسبات الوطنية ممثلة في الجمهورية والوحدة والتعددية السياسية والحريات العامة والتنمية الشاملة ومواصلة بناء الدولة اليمنية الحديثة.

معبرين عن اسمى آيات التهاني والتبريكات بحلول العيد الـ59 لقيام ثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدة، راجين أن تعاد هذه المناسبة الوطنية الغالية "على وطننا وشعبنا وقد تحقق النصر المبين على اعدائه وكل من يسعى لتقسيم الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية".








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