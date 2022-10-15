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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من رؤساء وأعضاء الكتل (الوزارية - البرلمانية - الشوروية) للمؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة 1963م

دعت لاستلهام قيم النضال ضد الاحتلال.. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بثورة 14 أكتوبر

المؤتمرنت -
دعت لاستلهام قيم النضال ضد الاحتلال.. هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بثورة 14 أكتوبر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ من رؤساء وأعضاء الكتل (الوزارية - البرلمانية - الشوروية) للمؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الـ59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة 1963م، وطرد المستعمر البريطاني من جزء من الوطن وإنهاء تواجده في أرض اليمن بعد احتلال دام طيلة قرن وربع من الزمان.

واشارت البرقيات إلى أن هذه المناسبة الغالية تأتي بعد نحو 6 عقود من الزمن في ظل ظروف مشابهة لما قبل إندلاع شرارة ثورة 14 أكتوبر 1963م، فالمستعمر القديم (الانجلو- امريكي) الذي تم إنهاء تواجده بتضحيات ونضالات الابطال، هو ذاته المستعمر الجديد الذي عاد اليوم لإحتلال اجزاء من جنوب الوطن بوجوه مقنعة برداء (سعودي - إماراتي- اعرابي) مسخرا كل إمكانياته العسكرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية لتدمير وتمزيق كل اليمن ونهب ثرواته.

منوهة كذلك الى محاولات تحالف الاستعمار الجديد/ العدوان السعودي على اليمن منذ 8 سنوات ماضية، حرف بوصلة الوعي لدى بعض ابناء المحافظات الجنوبية الذين يتم الزج بهم الآن في معركة لا تخدم اليمنيين في المحافظات الجنوبية والشرقية، وإنما تقدم خدمة لقوى الاستعمار والهيمنة (الانجلو- امريكي- صهيوني) على اليمن والمنطقة العربية.

وثمنت البرقيات تفاعل أبناء الشعب اليمني بمختلف المكونات والتنظيمات السياسية ومشاركتهم الفاعلة في جميع الفعاليات والفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف التي شهدتها العاصمة صنعاء يوم السبت 12 ربيع أول 1444ه، الموافق 8 اكتوبر 2022م،

وأدانت البرقيات استمرار خروقات العدوان ومرتزقته للهدنة المزعومة واستمرار فرض العدوان حصاراً جائراً على ادخال سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية، وعلى رحلات الطيران من والى مطار صنعاء الدولى، كما استنكرت البرقيات تراخي وعدم جدية الأمم المتحدة في تحمل المسؤولية لإنهاء الحرب وتبعاتها او التخفيف من اثارها الكارثية على المواطنين في مختلف المحافظات.

وثمنت هيئات المؤتمر عاليا صمود أبناء الشعب اليمني في معركة مقارعة العدوان ومرتزقته والمحتلين الجدد‮، مجددة التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي العام المنحازة الى صفوف الشعب ووقوفه مع بقية القوى الوطنية المقاومة للعدوان وفي مقدمتهم انصار الله، وحرصه على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية، رافضاً أي محاولات للمساس بها بأي شكل من الاشكال أو اسلوب من الاساليب.

وأشادت البرقيات بتضحيات ابطال الجيش والقوات المسلحة واللجان الشعبية وأبناء القبائل في مواجهة العدوان ومرتزقته للعام الثامن على التوالي، مترحمة على ارواح الشهداء ومتمنية للجرحى الشفاء العاجل.

وجددت البرقيات العهد لله والوطن والثورة والوقوف خلف قيادة المؤتمر الحكيمة معبرة عن ثقتها في أن المؤتمر الشعبي العام سيقى بقيادة الاخ صادق امين ابو راس متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.. سائلة المولى - عز وجل - ان يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد تحقق النصر المبين على أعدائه وكل من يسعى لتقسيم الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدة ابنائه الوطنية.








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